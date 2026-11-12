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アラン・シアラー氏は、今季ここまでのプレミアリーグ最高の選手にエズリ・コンサを挙げた。アーセナルが夏に獲得したコンサの活躍は、ウィリアム・サリバの不在に誰も気づかないほどだと主張している。イングランド代表DFはミケル・アルテタ監督率いるリーグ首位のアーセナルで全試合に出場しており、背中の負傷からサリバの復帰が迫るなか、アーセナルは起用を巡る難しい決断を迫られる。

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シアラー、現時点での今季最優秀選手にコンサを選出

アラン・シアラーは、コンサがアーセナル加入後に見事なスタートを切り、今季のプレミアリーグで最も際立った活躍を見せていると考えている。29歳のコンサは夏に5500万ポンドでアストン・ヴィラから移籍。ヨーロッパリーグ制覇を経験したヴィラ・パークでの7年間に終止符を打った。

シアラーは『Betfair』に対し、「現時点での今季最優秀選手はエズリ・コンサだと思う」と語った。コンサがここまで欠場したのはわずか1試合。アルテタ率いるチームが首位で勝ち点5のリードを築く助けとなっている。

コンサの活躍でサリバ不在を感じさせないアーセナル

アーセナルがコンサを獲得した理由の一つは、昨夏のワールドカップから深刻な背中の負傷を抱えて戻ってきたサリバの穴を埋めるためだった。しかし、イングランド代表のコンサは前回王者にサリバの不在をほとんど意識させない活躍を見せている。

シアラーはさらに、「アーセナルの守備でのパフォーマンスと、コンサ自身の守備でのパフォーマンスを見れば、ウィリアム・サリバがいないことはほとんど話題にすらなっていない。ここ2週間で彼の名前が出たのは、コンサがあまりにも良いので、サリバはどうやってチームに戻るのかと誰もが考えているからだ」と述べた。

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ファーディナンド、アルテタに「大きな問題」を指摘

リオ・ファーディナンドも最近、自身のYouTubeチャンネルで同様の見解を示した。「ミケル・アルテタは問題を抱えている。今や大きな問題だ。ウィリアム・サリバが復帰したらどうするのか。エズリ・コンサはあの4バックに入って、まるで10年間そこにいたかのように見える」

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元マンチェスター・ユナイテッドDFはさらに、「問題ではあるが、アルテタにはその状況を楽しんでほしい。チームに入ろうと競い合うトップクラスのセンターバックが2人いるのだから。恵まれた状況だ。コンサが時には右サイドバックでプレーすることもあると思う」と付け加えた。

アーセナルはニューカッスルへ、ブライトンが追走

代表戦による中断期間を終えたアーセナルは、サリバの復帰が近づくなか、セント・ジェームズ・パークでのニューカッスルとの難しい一戦に臨む。リーグ戦10試合で7勝を挙げたブライトンが2位につけている。

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シアラーはブライトンが今後も優勝争いを続けると見ている。「今季、アーセナルの優勝を阻む最大の対抗馬はブライトンかもしれない。簡単には脱落しないと思う」と語った。