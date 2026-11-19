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誰もがハムザ・アブデルカリムこそバルセロナの今季のサプライズになると予想していた。ゴールを決め、プレシーズンで輝きを放ち、クラブが700万ユーロで買い取った若きストライカー。しかし、彼の出場時間はわずか12分にとどまり、世界のメディアは若きエジプト人FWがどこへ消えたのかを探ろうとしている。

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「フット・メルカート」は、このエジプト人FWに関するレポートを掲載。昨夏にはハンジ・フリック監督率いるバルセロナで重要な戦力になる可能性があると見られていたハムザ・アブデルカリムが、カタルーニャのサッカーシーンから姿を消してしまったと伝えている。

昨夏、ロベルト・レヴァンドフスキがバルセロナを去った後、多くの記者やアナリストは、ハムザ・アブデルカリムが2026-27シーズンのバルセロナで役割を得るだろうと確信していた。

もちろんレギュラーとしてではない。それでも多くの人々は、彼がセンターフォワードの2番手、あるいは3番手の選択肢として、フリック監督の下である程度の出場機会を得ると予想していた。

特筆すべきは、エジプト代表としてワールドカップに出場した後のプレシーズンでのパフォーマンスが、非常に期待を抱かせるものだったことだ。

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同様に、バルセロナの下部組織での最初の数カ月も成功を収め、クラブ首脳陣は夏の初めに、総額約700万ユーロの買い取りオプションを行使するに至った。

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しかし、同フランスメディアによると、シーズン開幕から数カ月が経過し、ハムザ・アブデルカリムが表舞台から消えたことは明らかになった。18歳のストライカーが今季プレーしたのはわずか12分で、それも8月末のラージョ・バジェカーノ戦と10月初めのヘタフェ戦の2試合に分かれている。

この状況は間違いなく懸念すべきものだ。とりわけ、バルセロナが相手に大勝を重ねてきたことを考えればなおさらだ。そうした試合は、フリック監督にとってアタッカー陣を休ませ、このエジプト人選手に出場時間を与える機会になり得たはずだった。

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「フット・メルカート」は重要な問いを投げかけている。心配すべきなのか。必ずしもそうではない。クラブの見方では、この状況はトップレベルで学び、適応していくプロセスの一部なのだという。

フリック監督のコーチングスタッフは、ペナルティーエリア内での卓越した決定力とサッカーインテリジェンスを信頼しているが、彼を大切に育て、リスクを冒したくないと考えている。

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バルセロナは、メディアのプレッシャーから離れた環境で、トップチームの選手たちとともにトレーニングを積み、落ち着いて成長していくことを望んでいる。また、クラブは彼のスキルをバルセロナのプレー哲学に合わせて磨き上げたいと考えている。

そのため、出場機会を与えられる複数のクラブからオファーが届いていたにもかかわらず、クラブはこの冬のレンタル移籍を見送った。

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ただ、バルセロナでハムザ・アブデルカリムに何ら問題がないことは明らかだ。むしろ正反対で、カタルーニャ紙が伝えているように、クラブは彼がこのレベルにまで到達するとは予想していなかった。

だからこそ、加入からわずか数カ月で契約延長に踏み切り、他クラブからの潜在的なオファーを退ける手段としたのだ。

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フットボール部門のコーディネーターを務め、バルセロナの若手タレントの成長を綿密に見守る責任者であるボージャン・クルキッチは 、次のように語っている。「彼は世界最高のストライカーの一人になるだろう。これほどのゴールへの嗅覚を持つ選手を見つけるのは難しいが、その選手がここにいるんだ」

このように、シーズン終了までにハムザ・アブデルカリムの姿を目にする機会は多くないだろう。しかし今後数年のうちに、彼はバルセロナの主力ストライカーになるかもしれない。

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バルセロナは、ハムザが今まさに本格的な土台作りの段階にあると見ている。オフ・ザ・ボールの動き、カウンタープレス、狭いスペースでの対応、そしてカンプ・ノウの観衆のプレッシャーの中でプレーすることなど、あらゆることを学ぶ段階だ。

フリック監督は、18歳の選手に段階を飛ばさせれば、その才能を潰しかねないことをよく理解している。だからこそ、本当のチャンスが訪れたときに完全に準備が整っているよう、十分な時間を与えることを選んでいるのだ。