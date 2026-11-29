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ラツィオはセリエAの首位を維持している。ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督はこの機会に批判への皮肉を口にし、選手のダヴィデ・フラッテージはユーモラスな画像で驚かせた。

ダヴィデ・フラッテージはスマートフォンをさっと取り出し、インスタグラムの最新のストーリーをラツィオのファン全員に見せた。そこにあったのは、茶色い犬の頭とMF本人の顔を並べた合成画像だ。どちらも目を閉じ、すっかりくつろいでいる。添えられているのは「-5」という数字と、3つの点だ。

この投稿は、今季のラツィオの人々にとってミームであり、合言葉でもある。8月に行われた2部マントヴァとのカップ戦で屈辱的な敗退を喫した後、クラブは降格候補と見なされた。そして、その立場で意地を見せるように、残留に向けて勝ち点を積み重ねている。

画像に登場するのは、「救助犬」を意味する、いわゆる「カーネ・サルヴェッツァ」だ。リーグ残留には勝ち点40が必要な目安と一般に考えられている。ラツィオは現在35。あと5ポイントというわけだ。

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13試合で11勝。ラツィオが驚異のシーズンを送る

「11月に『あと5』になるとは、本当に予想していませんでした。特にマントヴァ戦を思い返すと、今季は最も大胆な期待さえ上回っています」とフラッテージは付け加えた。「私たちは立ち直りましたし、こうした勝利がさらに勢いを与えてくれます。だから今は止まりたくありません」

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土曜日のトリノ戦に2-1で勝利し、ラツィオは新たな数字に到達した。今季リーグ戦13試合で11勝目となり、ほかの2試合は引き分け。8月16日のコッパ・イタリアでセリエBのチームに喫した敗戦が、今季唯一の黒星だ。

フラッテージがこの救助犬を初めて披露したのは10月。最多優勝を誇るユヴェントスとのアウェー戦に3-0で勝利した高揚感からか、27歳のフラッテージはカウントを「-21」に設定した。それ以来、数字は猛烈な速さで減っている。

Getty Images

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ジェンナーロ・ガットゥーゾ、批判者に皮肉

フラッテージの監督は、驚くまでもなく、選手ほど遊び心を見せず、より率直だ。土曜日、ジェンナーロ・ガットゥーゾは批判者に痛烈な皮肉を向ける気分だった。

「シーズンの初めに何を言われたか、忘れていない」と、ミランのレジェンドは『Gazzetta.it』に語った。「誰もがこのチームにはその力が足りず、私も無能な監督だと言った。残留が唯一可能な目標だとも言われた。それでも我々はここにいる」

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ラツィオがこのままある程度の調子を維持するだけでも、救助犬はクリスマスを迎える頃にはとっくに引退しているだろう。年内に残るリーグ戦は3試合だが、いずれも手ごわい。まずは来週末、ホームでアタランタと対戦する。

その1週間後には、同じく素晴らしいシーズンを送るローマとのダービーが待つ。12月18日には、好調な昇格組フロジノーネがラツィオを迎える。クリスマスイブの2日前には、ミラノで2冠王者インテルとのスーペルコッパが行われる。