「誰もいない」…アフマド・ファトゥーフがヤマルを嘲笑

エジプト代表の左サイドバック、アフメド・フトゥーは、2026年ワールドカップに向けた両チームの調整試合として、火曜日に開催されたスペイン戦において素晴らしいプレーを見せた。

0-0で終わった試合の前半、アハメド・フトゥフはスペインのスター選手ラミン・ヤマルと対峙し、その脅威を封じ込めることに成功した。

ヤマルは交代するまでエジプト戦で目立った活躍を見せず、エジプト代表の左サイドを突破するのに大きな困難を強いられた。ザマルクの選手が彼への対応を成功させたためだ。

ファトゥーフはスペイン戦での活躍によりエジプト国内で大きな称賛を浴び、一部のファンはSNSを通じてヤマルを揶揄する声も上がった。

一方、フトゥフは自身に寄せられた称賛のメッセージや、ヤマルとの対決に関する投稿を喜んだ。

また、自身のインスタグラムアカウントの「ストーリー」機能を通じて、ファトゥーフはいくつかの投稿をリポストした。その一つには、ヤマルの前でボールをコントロールしている自身の写真があり、「誰も見えない」というキャプションが添えられていた。

また、「おはよう、ファトゥーおじさん…ヤマルは出てきた？それともまだ？」と書かれた投稿も公開した。これは、ディフェンダーがフォワードを封じ込め、脅威を与えさせない状況を指す「ポケットに入れた」という流行語への言及だ。

一方、スペインの番組「エル・シェリンギート」は、エジプト代表のアハメド・フトゥーフがラミン・ヤマルを嘲笑したと報じた。

さらに、「『誰も見えない』と語るあるファンの投稿をシェアした」と続けた。

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