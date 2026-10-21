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ラ・リーガのハビエル・テバス会長は、レアル・マドリーの情報発信戦略をナチスの宣伝相ヨーゼフ・ゲッベルスの手法になぞらえたことについて、同クラブへの謝罪をきっぱりと拒否した。テバス会長は即時辞任を求める声を退け、物議を醸した自身の発言は完全に誤解されたと主張した。

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クラシコを前に激しい対立が深刻化

テバスはレアル・マドリーとの激しい対立を受けた辞任要求を拒否した。スペインサッカー界のトップは最近、クラブの公式な広報戦略を、ナチスの閣僚ゲッベルスが用いたプロパガンダの手法になぞらえ、広く怒りを招いた。

激しい声明の応酬により、日曜日の大一番、クラシコを数日後に控えて、極めて険悪な雰囲気が生まれている。レアル・マドリーの幹部はこれに先立ち、強い声明を発表し、物議を醸した歴史上の人物との比較を理由に、テバスの即時辞任を要求した。

テバスが物議を醸した発言を釈明

テバスは対立が激しさを増す中でも姿勢を全く変えず、当初の発言は世間に大きく誤解されたと主張している。レアル・マドリーが運営するテレビ局を批判したことに何の問題もないと確信している。フランスのメディア『レキップ』に対し、リーグ会長はあの言及に込めた正確な意図を説明。政治的な思想を共有していると誰かを非難したのではなく、放送の手法だけを評価したと強調した。

「もちろん、誰かをナチスと呼んだわけではない」とテバスは説明した。「広報戦略について話していた。なぜそのことで責任を問われるのか、私には分からない」

AI - Gemini

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公的な処分への懸念を否定

事態は、政府が介入する可能性について疑問が生じるほど急速に深刻化した。記者たちはテバスに、スペインの高等スポーツ評議会から公的な処分を受けることを恐れているかと具体的に尋ねた。テバスは、メディアの報道手法に対する自身の評価を理由に正式な処分を受ける可能性を即座に否定。意見を述べたことで処罰されれば、国内に不公平な二重基準が生まれるとの考えを示した。

「私には前代未聞のことに思える」とテバスは、スポーツ界から処分を受ける現実的な可能性について問われ、断言した。「それでは、一等市民と二等市民が存在することになるのか？」

日曜日を前に緊張が頂点に

この激しい舌戦は、スペインサッカー界にとって重要な週末を前に、大きな重圧を加えている。レアル・マドリーは日曜日、バルセロナとのクラシコに臨む。世界中のサッカーファンの注目は、この待望の週末の一戦に集まるだろう。しかし、公の場で繰り広げられたこの対立による政治的な余波は、試合終了の笛が鳴った後も長く続きそうだ。