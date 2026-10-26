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リヴァプール主将のフィルジル・ファン・ダイクは、モハメド・サラーがアンフィールドで残した伝説的な影響を、一人の選手が完全に再現することはできないかもしれないと認めた。一方で、このオランダ人DFは、クラブが巨額を投じて迎えた新たな攻撃陣のトリオが、サラー後の時代に向けてようやく息を合わせ始めていると確信している。

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アンフィールドに残るレジェンドの影

新たな顔ぶれとなったチームを率いる役目を担うフィルジル・ファン・ダイクは、モハメド・サラーがイングランドで数々のタイトルを獲得した在籍期間中に成し遂げたことの大きさを、十分に理解している。エジプト人FWは期待外れのシーズンを経て、契約を1年残して夏に退団した。それでも数々の得点記録を残し、新天地トラブゾンスポルではすでに13試合で10ゴールを挙げている。かつてのチームメートを振り返り、ファン・ダイクは「エジプトの王」が見せた圧倒的な継続性は現代のサッカーではめったに見られないものだと指摘した。

元チームメートの退団によって生じた穴について、ファン・ダイクはチームが直面する現状を率直に語った。「それが現実だと思う。モーがウイングとして長年やってきたことを、誰かが再現できるとは思わない」とファン・ダイクは語った。「そうなってほしいとは思うが、彼のやったことは信じられないほどすごかった。サディオ［マネ］やボビー［ロベルト・フィルミーノ］も同じだ。またそうなってほしいし、そのために僕たちは取り組んでいる。でも今はほかの選手たちの番で、彼らが力を発揮しなければならない」と続けた。発言は『ESPN』が報じている。

3億6400万ポンドの投資が実を結び始める

リヴァプールが先日ブライトンを2-0で下した試合は、クラブの補強戦略が成果を上げていることを、これまでで最も明確に示した。アレクサンデル・イサク、ブラッドリー・バルコラ、フロリアン・ヴィルツの前線3人に、彼らを支えるコーディ・ガクポを加えた4人は、直近2度の夏の移籍市場で合計約3億6400万ポンドを投じて獲得された。ブライトン戦では、この高額な投資を受けた4人がついに一体感を見せた。その流動性と連係は、新たな攻撃陣がプレミアリーグで脅威となったことをうかがわせた。

ヴィルツのシュートが相手に当たって先制点となり、勢いに乗ったリヴァプール。イサクはバルコラのアシストからゴールを決め、リーグ戦6試合で6得点とした。試合を通じて、新たに組まれた前線には戦術面での連係が深まっている兆しがはっきりと見られた。

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黄金時代の先へ

多くのサポーターにとって、サラー、マネ、フィルミーノという名高い前線3人の退団は、二度と超えられない時代の終わりのように感じられた。過去10年間、この強力なトリオはリヴァプールの黄金時代をけん引し、プレミアリーグで2度、チャンピオンズリーグで1度優勝。さらに同大会で決勝に2度進出し、国内カップ戦でも数々のタイトルを手にした。

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ファン・ダイクは、どれほど貢献した選手であっても、退団したスターを惜しみ続けることはクラブの文化にないと説明した。「昔のほうが良かったと考えることはいつでもできる。でも、リヴァプールのようなクラブが持つべき姿勢ではないし、これまでもそうだったとは思わない」とDFは述べた。「クラブはいつか必ず前に進むし、クラブのために輝き、活躍する選手は常に現れる。今ここにいる選手たちが、それを3、4日おきに示せるかどうかだ」

次の大きな課題は継続性

ブライトン戦の勝利でリヴァプールはトップ4に入り、今季の国内での戦いでは4度目の無失点を達成した。今後の課題は、この水準のパフォーマンスを維持することだ。

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オランダ代表DFは、プレミアリーグでまだ適応の途上にある若いチームメートたちへの激励で言葉を締めくくった。「2点目は見事だった。でも、彼らは今季すでに何度も非常に良いプレーを見せている」と語った。「リヴァプールのようなクラブでは、それを3、4日おきにやらなければならない。常に難しい課題だが、やりがいのある挑戦だ。うまくいくとかなり確信している」