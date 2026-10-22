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インテルのGKジョゼップ・マルティネスが3度の重要なセーブを見せ、サン・シーロでのシャフタール・ドネツク戦で1-0の勝利に貢献した。アレッサンドロ・バストーニの退場後、10人でリードを守り抜いたチームメイトの粘り強さを、スペイン人守護神は称えた。

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スペイン人GKが好守連発、劇的な欧州での勝利に貢献

インテルのGKジョゼップ・マルティネスが決定的な役割を果たし、インテルはサン・シーロでシャフタール・ドネツクを1-0で下して今季のUEFAチャンピオンズリーグ初勝利を挙げた。77分にヘンリク・ムヒタリアンのアシストからカルロス・アウグストが決勝点を決めた。

インテルは68分にDFアレッサンドロ・バストーニが2枚目のイエローカードを受け、10人での戦いを強いられていた。

マルティネスは前後半を通じて重要な場面で好守を見せ、無失点での勝利を支えた。

マルティネス、貴重な無失点勝利を受けてチームの粘りを称賛

試合後にインテルTVの取材に応じたマルティネスは、強い重圧の中で結果をつかんだチームに喜びを示した。「チームのためにうれしい。最初の2試合で勝ち点を取れなかった僕たちにとって、とても重要な試合だった」と語った。

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「1人少ない状況でのあのような勝利には、計り知れない価値がある。誰にでもできることではない」

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さらに、「謙虚さ、懸命に戦う姿勢、決して諦めない気持ちという点で、僕たちに本当に必要な勝利だった」と付け加えた。

キヴ監督、マルティネスとチーム全体の献身を称賛

インテルの指揮官クリスティアン・キヴ監督はマルティネスの貢献を称え、チーム全員に自信を植え付けることの重要性を強調した。「私はすべてのGKを大切に思っている。彼らは優れているし、ミスを理由に性急な判断を下すことはできない」と述べた。

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「GKは常に見出しを飾るが、私の仕事はペポにもほかの選手たちにも、落ち着きと自信を与えることだ」

キヴ監督は「10人になっても、集中力とエネルギーを高め、苦しい状況に耐えられることを示した」と語った。

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インテル、チャンピオンズリーグでの戦いを本格始動

貴重な勝ち点3を獲得したインテルは、開幕から連敗を喫したチャンピオンズリーグのリーグフェーズで勢いをつけたいところだ。

サン・シーロでつかんだ苦闘の末の勝利は、過密日程を戦うキヴ監督率いるチームに大きな自信をもたらす。

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インテルは国内の試合に戻った後、フェイエノールトとの一戦で欧州での戦いを続ける。