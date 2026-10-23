75歳のファン・ハールは歯に衣着せぬ物言いで、こう語った。「UEFAがこんな大会方式を考え出すなんて、ばかげている。今では誰でも参加できる。UEFAは金を稼ぐことしか考えていない。腐敗した世界だ」

2024-25シーズンから、チャンピオンズリーグは従来の32クラブではなく36クラブで開催されている。従来のグループステージに代わって単一のリーグフェーズが導入され、各チームはそこで決勝トーナメント進出を目指す。

バイエルンの元監督が特に問題視しているのは、チーム間の実力差が広がったと考えていることだ。「チャンピオンズリーグという名前だろう？ 最高のチームが出場すべきだ。そうすれば実力差が小さくなり、ゴールも少なくなるが、試合のレベルは上がり、はるかに良いサッカーが見られる」とファン・ハールは語った。

競技レベルを再び高めるため、オランダ人指揮官は改めて大会を再編し、実力に応じて区分することを提案した。「アイスホッケーと同じだ。あちらにはAクラス、Bクラスなどがある。もちろん、ヨーロッパリーグやカンファレンスリーグもあるが、UEFAはそれを隠れみのにしている」

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チャンピオンズリーグのリーグフェーズでは何試合を戦う必要があるのか？

ファン・ハールは試合の質に加え、特に選手への負担を問題視した。リーグフェーズの拡大により、各チームは以前の6試合ではなく、現在は8試合を戦う。さらに、ラウンド16進出を懸けたプレーオフも設けられている。

「試合数もあまりに多すぎる。その一因は、チャンピオンズリーグの新しく拡大されたグループステージにある。その結果、ケガも増えている」とファン・ハールは説明した。

オランダ代表の元監督は、UEFAは量よりも質に重点を移すべきだと考えている。「そうすれば、よりレベルが高く、白熱した試合になる。そしてケガも減る。私は20年前にUEFAにそう伝えたが、彼らは耳を貸さない」