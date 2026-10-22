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ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督が、クラブ・ブルッヘの若手有望株ニコロ・トレソルディの代表での将来について厳しいメッセージを発した。注目を集める視察の際に語った元リヴァプール監督は、同ストライカーの代表選択を巡ってイタリアとの争奪戦が迫るなか、ドイツサッカー連盟（DFB）が選手にドイツ代表でのプレーを懇願することはないと強調した。

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クロップ、代表入りへの勧誘方針を明言

トレソルディの将来的な代表選択を巡る争いは激しさを増しているが、クロップ監督は若きアタッカーを獲得するための必死の争奪戦に加わるつもりはない。アリアンツ・アレーナで行われたバイエルン・ミュンヘンとアーセナルのチャンピオンズリーグの一戦を観戦したドイツ代表指揮官は、ドイツとイタリアの双方の代表資格を持つトレソルディと正式に話し合ったことを認めた。

有望な若手を欧州の直接のライバルに奪われかねない状況にも、クロップ監督はドイツサッカー連盟（DFB）の立場について冷静だった。「我々はすべてを見ている。ブルージュでもブレーメンでも見ている。トレソルディとは話をした。［ロベルト］・マンチーニも同じだ。これはトレソルディだけに向けた話ではない。我々が誰かを追いかけ回す必要はない。決断できる時が来たら、本人が決めなければならない。ニコは素晴らしい青年だ。大きく成長してきたし、まだ多くの可能性も秘めている」と『Sky Sport』に語った。

ストライカーは代表選択を保留

Getty Images

ドイツU-21代表で際立つ活躍を見せてきた20歳のストライカーは、今後どちらの代表でプレーするかについて慎重に判断する構えだ。最近、フル代表の選択について最終的な決断を下すのは2027年のUEFA U-21欧州選手権後になるとの意向を示しており、今後の大会期間中は目の前のプレーに集中する考えだ。

一方、マンチーニは状況を注視し、サルデーニャ生まれのFWをイタリア代表に迎えようとしている。選手の出生国と、プロとしてのキャリアを築いた国との間で争奪戦になる可能性がある。イタリアの関係者は、地中海にルーツを持つことが最終的に自国に有利に働くと期待している。

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年齢への懸念も、フュルクルクは依然として代表候補

トレソルディが将来を担う存在である一方、クロップ監督はベテランストライカーのニクラス・フュルクルクが今すぐもたらせる力についても言及した。ウェストハム・ユナイテッドからの期限付き移籍でブレーメンに復帰したFWは調子を取り戻し、新シーズン序盤から目覚ましいペースで得点を重ねている。その活躍によって、クロップ監督が代表チームの長期的な構成を考える中でも、フュルクルクは再び代表候補として名前が挙がるようになった。

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今季最初の公式戦7試合で7得点を挙げた元ボルシア・ドルトムントのFWは、今なおドイツで最も信頼できるペナルティーエリア内のフィニッシャーの一人だ。「ニクラス・フュルクルクはブンデスリーガで次々にゴールを決めているが、33歳だ。それは私のせいではない。長期的にうまくいくかは見極めなければならない。現時点ではうまくいっているし、何よりニクラスが戻ってきて得点していることをうれしく思う」とクロップ監督は述べた。

アリアンツ・アレーナでの視察





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クロップ監督がミュンヘンを訪れた目的は、ストライカーの人選だけではなかった。チャンピオンズリーグという最高峰の舞台でプレーする、実績あるドイツ代表選手や台頭する若手選手を視察する機会にもなった。バイエルンとアーセナルの戦術的な攻防は、次の代表活動でチームの中心になると見込まれる選手たちの状態を見極めるのにうってつけだった。

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セルジュ・ニャブリ、アレクサンダル・パブロヴィッチ、カイ・ハヴァーツ、そして高い評価を受けるトム・ビショフらが、戦術的な方針を練り続けるクロップ監督の視察対象となった。国内の試合から国外で行われる大陸大会の試合まで「すべて」をチェックする姿勢からは、将来の大会に向けてチームを作る中で、どの選手も視察対象から外れていないことがうかがえる。