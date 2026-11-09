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アーセナルのDFベン・ホワイトが、2022年ワールドカップから離脱した謎に包まれた経緯と、その後イングランド代表から遠ざかったことについて語った。現在はトーマス・トゥヘル監督の下で代表に復帰した同選手だが、代表キャリアが激動の時期を迎えた中で下した自身の決断は、今も正しかったと考えている。

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イングランド代表から離れたことに後悔なし

ホワイトが、ガレス・サウスゲート監督の在任中にイングランド代表から離れると決めたことについて、ついに口を開いた。29歳のホワイトは、2022年にカタールで開催されたワールドカップの期間中、個人的な理由で代表チームを離脱。その後、3年近く代表に招集できない状態が続いた。代表への献身を巡って世間の厳しい目が向けられ、議論も起きたが、自身の心身のために適切な判断をしたという考えは揺らいでいない。

現在、ホワイトはトゥヘル監督の下で代表チームに復帰し、今後のネーションズリーグの試合に向けたメンバーに入った。代表から離れていた時期を振り返り、世間で語られていることは実情を反映していないと示唆した。

BBCラジオ5ライブに対し、ホワイトはこう説明した。「もちろん、みんなは事情をすべて知っているわけではないと思う。僕は何も話してこなかったし、誰かを犠牲にしたり、そうしたことを明かしたりするつもりもない。それがおそらく最善のやり方だと思う。素晴らしい経験だったよ。もちろん少し難しくて、一筋縄ではいかなかったけど、今ここにいられるのは素晴らしいことだ」

難しい個人的な決断を貫く

ホワイトはこれまでイングランド代表で6試合に出場しており、いずれも国際親善試合だった。その6試合で1得点を挙げている。

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振り返ってみて違う行動を取ったと思うかと問われると、ホワイトは明確に答えた。「いや、そうは思わない。もちろん、あの頃はもう少し若かったし、今は少し年齢を重ねた。僕は自分に正直な人間だと思うし、今でもおそらく同じ決断をすると思う。うれしい決断ではないけど、実際に起きたことだし、前に進む時だ」。ホワイトはインタビューでそう付け加えた。

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ウェンブリーでの波乱に満ちた復帰

ホワイトにとって、2022年以来となるイングランド代表での出場は、出来事の多い試合となった。3月に行われたウルグアイとの1-1の試合で途中出場すると、一部の観客からブーイングを浴びた。その後、イングランドの先制点を決めたが、相手に同点ゴールを許すことになるPKを与えた。

その試合で感情が目まぐるしく変わったことを振り返り、ホワイトは期待にどう向き合うかの難しさを語った。「試合前は『目立たないように、というわけではないけど、落ち着いてやろう』と考えていた。それでピッチに入ったら、もちろんブーイングを浴びて、得点して、それからPKを与えた。だから、あの夜はいろいろな感情があったけど、いい夜だった」と説明した。

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トゥヘル体制での今後を見据える

トゥヘル監督が指揮を執る今、かつてブライトンに所属したホワイトには新たなスタートの可能性がある。ドイツ人指揮官はホワイトへの支持を公言しており、最近もホワイトには「新たな一章」と「観客からの好意的な反応」がふさわしいと述べた。イングランドは11月12日木曜日にウェンブリーでクロアチアと対戦し、その3日後にはマドリードで世界王者スペインと対戦する。ホワイトはこの次の段階で重要な役割を果たすことを望んでいる。

ホワイトは今回の代表活動期間中に、イングランド代表での出場数を6から伸ばしたいと考えており、メンバーに選ばれた誇りを改めて口にした。「招集されるのは、もちろん素晴らしい栄誉だ」とホワイトは語った。「イングランド代表でプレーする機会を得るたびに、気持ちは変わらない。今週が本当に楽しみだ」