ピックはマジェンタスポーツに対し、試合操作を疑う発言にまで踏み込んだ。「主審がここでやったことについて、まずは少し息を整えさせてほしい。これを黙って見過ごすわけにはいかない。これがすでに八百長に当たるのかどうか、誰かが見ていてくれたことを願う」

ピックはさらに「本当に気をつけないと。さもないと怒りが爆発してしまう」と憤った。ただ、ザールブリュッケンがドイツ3部リーグ最下位のハフェルゼに喫した予想外の敗戦については、「俺たちはひどいプレーをした！」と自省も口にした。

ピックが主審のマクシミリアン・ロッツにこれほど怒りを募らせたのは、非常に議論を呼ぶ2つの判定があったためだ。最初の判定は36分。ペナルティーエリア内でのザールブリュッケンのカイ・ブリュンカーとハフェルゼのクワシ・ヴリードトによる、ごく普通の競り合いに見えた場面で、ロッツはホームチームにPKを与えた。これを直後にヨハン・ベルガーが決め、一時は1-1の同点となった。

ハフェルゼに敗れたザールブリュッケンが激怒「不満は理解できる」

後半開始直後には、主審の笛が再びザールブリュッケン側の怒りを買った。ロッツはまたしてもハフェルゼにPKを与えたが、この判定も議論の余地が大きかった。しかし、ベルガーは気にすることなく再び決め、ハフェルゼを勝ち越しに導いた。86分にはエリック・ヴーファックがホームチームのリードを3-1に広げた。ザールブリュッケンは後半アディショナルタイム1分にブリュンカーが1点を返すにとどまった。

「ザールブリュッケンの不満は理解できる。PKを3本も取られれば、誰だっていら立つ」と、2得点を挙げたベルガーは試合後に語った。ハフェルゼには後半アディショナルタイム3分にも3本目のPKが与えられたが、こちらは判定に疑いの余地がなかった。今度はベルガーではなくアレクサンダー・ギディルがキッカーを務めたものの、シュートはゴールを外れた。

ハフェルゼは今季2勝目で重要な勝ち点3を獲得し、残留圏まで勝ち点3差に迫った。一方、ザールブリュッケンは昇格争いで後退。ピックらは4位につけるものの、入れ替え戦出場圏の3位ロートヴァイス・エッセンとは勝ち点4差となっている。