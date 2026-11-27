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ペップ・グアルディオラは、ネイマールがバルセロナへ移籍した夏に、同選手をバイエルン・ミュンヘンへ誘おうとして失敗したことを明かした。当時ドイツでの指揮を始めようとしていた前マンチェスター・シティ監督は、カンプ・ノウ行きを思いとどまらせるため、秘密裏に話し合ったと認めた。

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グアルディオラがネイマールのバルセロナ移籍に割って入ろうとした経緯

グアルディオラは『Romario TV』に出演し、監督としてのキャリアを振り返る中で、かつてブラジル人FWの指揮を望んでいたと明かした。2013年、ネイマールがサントスを離れる準備を進めていた頃、カタルーニャ出身の指揮官はバルセロナからバイエルン・ミュンヘンの指揮官へと移るところだった。

古巣が契約をまとめる前に好機があるとみたグアルディオラは、UEFAの会合で若きネイマールに接触。その後、2人はホテルで非公開の話し合いを持ってサッカーについて語り、グアルディオラは代わりにドイツへ移るよう持ちかけた。

グアルディオラが振り返る、バイエルン加入への秘密の説得

グアルディオラは『Romario TV』で、ネイマールがカタルーニャのクラブへの移籍を決める前に、割って入ろうとした経緯を詳しく語った。

「バルセロナを離れてバイエルンへ向かうとき、UEFAの会合で彼がバルサに行くと聞いた。ただ、まだすべてが決まったわけではなかったので、バイエルンに来るよう説得を試みた。ホテルでサッカーについて少し話したが、その後、彼は良い決断をしてバルセロナへ行った」と述べた。

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ミュンヘンへの移籍を説得することはできなかったものの、グアルディオラはカンプ・ノウを選んだのが正しい判断だったと認めた。

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バルサの「無敵」の3人組への称賛とメッシへの忠誠心

グアルディオラがネイマールに感銘を受けたのは、ダニーロやエラーノも擁するサントスと2011年のクラブ・ワールドカップ決勝で対戦する前だった。

さらに、こう語った。「彼を指導してみたかった。全盛期の彼は最高レベルの選手で、流れるようなプレー、美しさ、勇気を備えていたと思う……。2011年の決勝でダニーロやエラーノがいるサントスと対戦したとき、映像を見て『なんて選手だ』と言った。素晴らしい選手で、指導できていたらうれしかっただろう。彼と［リオネル・］メッシ、［ルイス・］スアレスがいたバルセロナは無敵だった。私が見た中で最高の攻撃トリオだ」

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バルセロナを離れた後、メッシの獲得を試みたことはあるかと問われると、グアルディオラはバルサへの愛着から接触しなかったと強調した。「いや、彼に連絡したことは一度もない。私はバルサのファンだからね」

マンチェスター・シティ退任後、グアルディオラの今後は？

グアルディオラは昨シーズン終了後にマンチェスター・シティを離れ、イングランドで数々のタイトルを獲得した10年間に終止符を打った。現在は自らの意思で休養に入っている。18年間の監督生活で消耗したカタルーニャ出身の指揮官は、少なくとも1年間は指揮を執らず、復帰を急いでいない。

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同じインタビューで、 グアルディオラは7月にイタリアからの打診を断ることに「申し訳なさ」を感じたと明かし 、その時期だったために身を引かざるを得なかったと説明した。一方で、代表チームを率いることが唯一実現していない目標であり、サッカー界への復帰を決めた際にはそれが「次のステップ」になると認めた。