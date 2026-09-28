ユルゲン・クロップはドイツ代表の歴史に、間違った扉から足を踏み入れることとなった。指揮官として就任後、ネーションズリーグの初戦から2試合を戦い終えた時点で、「マンシャフト」の歴史における監督として最悪のスタートを記録したのだ。

ドイツ代表は初戦でオランダと1対1で引き分けた後、ギリシャに0対1で敗れ、最初の2試合でわずか勝ち点1にとどまった。これは代表のいかなる監督も経験したことのないスタートだった。





1937年のゼップ・ヘルベルガー、そして1965年のヘルムート・シェーンも、ドイツ代表での就任後、最初の2試合で勝利を挙げられずにスタートしたが、両者ともに2試合とも引き分けだった。一方でクロップは1敗1分けを喫し、ドイツ代表の歴史において最悪のスタートを切った指揮官となった。マルカ紙が伝えている。

厳しいスタートにもかかわらず、ドイツ人指揮官は序盤の結果の重要性を軽視しようとし、就任前からドイツサッカーが困難な時期にあることを認識していたこと、そして自らはすべての問題を一夜にして解決するために代表に来たわけではないことを強調した。

クロップは、成長には時間が必要だと語り、代表は将来、いかなる対戦相手も苦しむような段階に到達すると強調した。また、サポーターや批評家に対しては、新しい選手たちに責任を負わせるのではなく、批判は自分に向けるよう求めた。

ドイツ人指揮官はさらに、代表が「非常に悪い」と考える理由は見当たらないとしつつも、同時にドイツがかつてのレベルにはないことを認めた。

クロップのこの発言は、元ドイツ代表のスター選手であるバスティアン・シュバインシュタイガーによる、より辛辣なチーム批判と時を同じくした。彼は「マンシャフト」がもはや一流の代表ではないと表現し、平均的なレベルのチームになり、違いを生み出せる選手を欠いていると評した。

シュバインシュタイガーは、ギリシャ自身が試合を変える力を持つ選手を擁していることを指摘し、クロップを擁護しつつ、彼にサッカーにおける自身の知られた考えを実践できるチームを築くよう求めた。

ドイツには次の2試合で軌道を修正するチャンスがある。ホームでセルビアを迎え、その後アウェイでギリシャと対戦するこの2つのテストは、歴史的に厳しいスタートを切ったクロップに、態勢を立て直す機会を与えるかもしれない。











