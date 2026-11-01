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ユヴェントスのルチアーノ・スパレッティ監督は、日曜日のナポリとのセリエAの一戦を前に、チームに精神面での揺るぎない奮起を求めた。ジェノアに0-2で敗れ、試合前の合宿が義務付けられたことを受け、スパレッティ監督はチームを立て直す決意を示した。

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批判にさらされるユヴェントス、トリノで即座の立て直しを期す

ユヴェントスは週半ばのジェノア戦で2-2の敗戦を喫し、強い重圧の中でアリアンツ・スタジアムにナポリを迎える。リーグ戦3敗目の後、最高経営責任者（CEO）のジョヴァンニ・カルネヴァーリはロッカールームで選手たちに厳しい言葉を投げかけ、チームを試合前の合宿に入れた。

この試合は、ユヴェントスが11月1日に創設129周年を迎える時期と重なる。

スパレッティは、2023年にセリエA優勝へ導いた古巣ナポリと対戦する。

スパレッティ、選手たちに精神的な強さを要求

試合前の記者会見で、スパレッティは勝敗を分けるのは精神的な強さだと強調した。「試合に勝つ方法は一つしかない。それは、より強い決意を示すことだ」と語った。

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「我々には揺るがないものが必要だ。肉体的な強さは衰えることがあっても、精神的な強さは衰えない」

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「チームも私も、ユヴェントスを立て直したいと思っている。そのために我々は生き、働いている。一部の人々から失った敬意を取り戻さなければならない」と指揮官は述べた。

スパレッティ、チームの合宿を支持しアッレグリとの友情を語る

スパレッティは、試合を前にチームを合宿に入れるというクラブの決定を擁護した。「物事がうまくいっていないとき、合宿が役立つこともある……。そうした感情的なつながりが、人々の敬意を得るための静かな威厳を取り戻す助けになると信じている」と語った。

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また、ナポリを率いるアッレグリについても、「マックスがベンチで私の隣にいてくれたらうれしい。試合後には彼に会いに行くつもりだ。彼は素晴らしい友人であり、素晴らしい監督だからだ」と称賛した。

スパレッティは、厳しい視線が注がれる中で指揮を執ることに抵抗はないとも明言した。

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ユヴェントス、セリエAでの巻き返しを狙う

ユヴェントスはホームで重要な勝利を挙げ、高まる重圧を和らげるとともに、順位表でナポリを上回ることを目指す。

スパレッティはアリアンツ・スタジアムでのキックオフを前に、出場選手を最終決定する。

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ユヴェントスはサポーターの期待に応える決意で、日曜日の一戦に臨む。