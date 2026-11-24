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新たな報道で、『シュテルン』がバイエルン・ミュンヘンのジャマル・ムシアラの契約に関する衝撃的な詳細を伝えた。さらに、クラブ首脳陣によるこのMFへの疑問を呼ぶ公の対応についても、考えられる背景を報じている。

同誌によると、ムシアラおよび代理人との間で緊張が高まる中、カール＝ハインツ・ルンメニゲ、ウリ・ヘーネスら監査役会のメンバーは特に、同MFの病気について十分な説明を受けなかった、あるいは知らされたのが非常に遅かったことに不満を抱いているという。このため、ムシアラ側が何かを隠そうとしているのではないかとの疑念を強めたようだ。

さらに監査役会は、 先週月曜日に背番号10の選手に再び起きた欠神発作 についても、『シュテルン』によれば当初は知らされていなかったという。その後数日間、この件を把握していたのはスポーツ担当役員マックス・エーベルらバイエルンのスポーツ部門首脳陣だけで、ルンメニゲらには伝わっていなかった。後者が知らされたのは先週に入ってからだったとみられ、これが大きな怒りを招いたという。

また、『シュテルン』は、昨季のチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でバイエルンがレアル・マドリーと敵地で対戦した4月7日の午前にも、ムシアラが欠神発作を起こしていたと報じた。この発作はこれまで公になっていなかった。それでもムシアラはその夜、バイエルンが2-1で勝利した試合で、終了20分前に途中出場していた。

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バイエルンとジャマル・ムシアラの対立が表面化

この2週間、 夏から公になっているムシアラの神経機能障害 にバイエルンがどう対応しているかを巡り、激しい議論が起きている。この障害によって、短時間の欠神発作が起こる可能性がある。23歳のムシアラは8月、RBライプツィヒと1.FCハイデンハイムとのプレシーズンマッチでそれぞれ欠神発作を起こし、いずれもピッチ上で倒れた。

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名誉会長 ウリ・ヘーネス 、経営トップのヤン＝クリスティアン・ドレーゼン、 そして何より監査役会メンバーのカール＝ハインツ・ルンメニゲ の発言が、ムシアラの深刻な状況を巡る議論を最近さらに過熱させ、 バイエルンの対応に強い批判を招いた 。ルンメニゲは先週金曜日、ブンデスリーガの1.FCケルン戦が1-1に終わった後、 最も踏み込んだ発言をした 。『スカイ』でムシアラについて、「我々が把握していることからすると、彼がこのスタジアムで何度も見せてきたレベルに戻るのは、残念ながら難しいと思わざるを得ない」と述べた。

Getty Images

ルンメニゲはさらに、ムシアラが2025年2月に締結した2030年までの契約で受け取る金額は、「失礼ながら、もはや正当化できない」と語った。バイエルンにとってムシアラの売却さえ現実的な選択肢になるのかと問われた際の答えは、特に驚きを呼んだ。「ジャマルがクラブを離れたがるとも、こうした状況でほかのクラブが彼を買うとも思えない。我々は選手に対して非常に慎重に対応してきたし、全員が彼の最高の状態での復帰を望んでいる。しかし、そうならなかったらどうするのか。その場合も財政について考えなければならない」と、元バイエルン経営トップは述べた。

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現在の状況で特に波紋を呼んでいるのは、『シュテルン』と、先週すでに『シュポルト・ビルト』がそろって報じた 契約条項だ。ムシアラには病気になった場合、最長6カ月間の給与支払いが保証されているという。選手組合VDVによれば、DFLの標準雇用契約では通常、この期間はわずか6週間だ。その後、欠場する選手には原則として傷病手当が支給される。プロスポーツではVBGが支払うもので、通常の給与を大きく下回る場合がほとんどだ。

バイエルンでのジャマル・ムシアラの年俸は？

さらに『シュテルン』によると、最大年2500万ユーロと報じられているムシアラの税込み給与は、大部分が固定額で構成されている。ドイツ代表MFの基本給は非常に高く、加えて高額の特別手当があるという。この手当はいずれもムシアラのバイエルンでの出場試合数に左右されないとされる。プレーメーカーの出場時間に連動するのは年間の成績給だけだ。一方、『シュテルン』とは別に『南ドイツ新聞』は、ムシアラの年間収入は最大3000万ユーロに達する可能性があると報じている。その背景には「さまざまな複雑な条項や付随する取り決め」があるという。

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『シュテルン』によると、バイエルンの監査役会はムシアラの契約がまとまった時から、エーベルに疑念を抱いている。ヘーネスらは、選手側が求めた法外な条件をスポーツ担当役員がなぜ受け入れたのか理解できなかったという。クラブ内には、財政面で必要もないのに、そこまで踏み込んだとの見方もある。欧州の一部トップクラブがムシアラに関心を寄せているとの憶測はあったものの、バイエルンに具体的なオファーが届いたことは一度もなかった。

クラブの重鎮らは、エーベルがムシアラの代理人と、この高い技術を持つ選手を巡る熱狂に乗せられたと非難しているという。しかも23歳のムシアラは、少なくとも2200万ユーロの一時的な契約ボーナスも受け取ったとされる。

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現在、『シュテルン』によれば、ルンメニゲとヘーネスが、ムシアラの代理人事務所に対してより厳しい姿勢を取るよう最も強く求めている。その中心にいる代理人クリスティアン・シュミットは「冷酷で容赦がない」と評されている。先週の監査役会では、エーベルもその圧力を感じたという。ヘーネスはムシアラの件について、スポーツ担当役員が6カ月間、一貫して「何もしなかった」と非難したとされる。

Getty Images

ムシアラ、約2カ月ぶりにケルン戦で復帰

ドイツ代表で46試合に出場しているムシアラが先週金曜日に復帰したことは、現在の状況を巡る数え切れないほどの報道や発言に埋もれ、ほとんど注目されなかった。 9月末、ドイツ代表として臨むオランダでのネーションズリーグの試合前、ウォーミングアップ中に筋線維断裂を負って以降 、ムシアラは約2カ月にわたって離脱していた。

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失望を呼んだケルン戦の引き分けでは、終了20分前に投入され、決勝点を挙げる大きなチャンスもあった。ムシアラは、 ヴァンサン・コンパニ監督とスポーツ部門責任者エーベルから常に支持を受けており 、次の出場機会は水曜日の夜、バイエルンがチャンピオンズリーグでOSCリールの本拠地に乗り込む試合で訪れるかもしれない。ムシアラは今季ここまで計5試合に出場し、2得点1アシストを記録している。