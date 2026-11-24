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『シュテルン』が、バイエルン・ミュンヘンに所属するジャマル・ムシアラの契約について重要な詳細を報じた。また、クラブ幹部がこのMFに対して公の場で見せてきた疑問を呼ぶ対応についても、考えられる背景を伝えている。

報道によると、ムシアラと代理人側との間で緊張が続く中、カール＝ハインツ・ルンメニゲやウリ・ヘーネスら監査役会のメンバーは、MFの病気について十分に知らされていなかったか、知らされたのが非常に遅かったことを特に問題視している。そのため、ムシアラ側が何かを隠そうとしているのではないかとの疑念を強めたという。

さらに『シュテルン』によれば、監査役会は 先週月曜日に背番号10に再び起きた欠神発作 についても、当初は知らされていなかったとされる。その後の数日間、この出来事を把握していたのはマックス・エーベルSDらバイエルンのスポーツ部門首脳だけで、ルンメニゲらには伝わっていなかった。監査役会側が知らされたのは先週中になってからだったとみられ、強い憤りを招いたという。

また『シュテルン』は、昨季のチャンピオンズリーグ準々決勝ファーストレグでバイエルンがレアル・マドリーと敵地で対戦した4月7日の午前にも、ムシアラに欠神発作が起きていたと報じた。この件はこれまで公になっていなかった。それでもムシアラは同日夜、バイエルンが2－1で勝利した試合で、終了20分前に途中出場していた。

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バイエルンとジャマル・ムシアラの対立が表面化

この2週間、バイエルンが 夏以降公になっているムシアラの病気 にどう対応しているかを巡り、激しい議論が起きている。ムシアラは、短時間の欠神発作を引き起こす可能性がある神経機能障害を抱えている。23歳のムシアラは8月、RBライプツィヒ戦とハイデンハイム戦のプレシーズンマッチでそれぞれ欠神発作を起こし、いずれもピッチ上で倒れた。

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名誉会長 ウリ・ヘーネス 、経営トップのヤン＝クリスティアン・ドレーセン、 そして特に監査役会メンバーのカール＝ハインツ・ルンメニゲによる発言 は、ムシアラの深刻な状況を巡る議論をさらに過熱させ、 バイエルンの対応の仕方に強い批判が集まった 。ルンメニゲは先週金曜日のブンデスリーガ、ケルン戦が1－1に終わった後、 最も踏み込んだ発言をした 。『スカイ』でムシアラについて、「我々が把握していることからすると、残念ながら、彼がこのスタジアムで何度も見せてきたレベルに戻るのは難しいと思われる」と語った。

Getty Images

ルンメニゲはさらに、ムシアラが2025年2月に締結した2030年までの契約でバイエルンから受け取る金額は「失礼ながら、もはや維持できるものではない」と述べた。バイエルンにとってムシアラの売却さえ現実的な選択肢になるのかと問われた際の答えは、特に驚きを呼んだ。「ジャマルがクラブを離れたいと思っているとも、この状況で他のクラブが彼を買い取るとも想像できない。我々は選手に対して非常に慎重に対応してきたし、全員が彼の最高の状態での復帰を望んでいる。だが、そうならなかったらどうするのか。その場合でも、財政について考えなければならない」と、バイエルンの元経営トップは語った。

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現在の状況で特に重大なのは、『シュテルン』と、先週すでに『スポルト・ビルト』が一致して報じた 契約条項だ。ムシアラには病気の場合、最長6カ月間の給与支払い継続が保証されているという。選手組合VDVによれば、DFLの標準雇用契約では通常、この期間はわずか6週間だ。その後、欠場する選手には原則として、プロスポーツではVBGが支払う傷病手当が支給されるが、その額は通常の給与を大幅に下回ることが多い。

バイエルンでのジャマル・ムシアラの年俸はいくらか？

さらに『シュテルン』によると、最大年2500万ユーロと報じられるムシアラの税込み年俸は、その大部分が固定額で構成されている。ドイツ代表MFの基本給は非常に高く、さらにバイエルンでの出場試合数に左右されない高額の特別手当が加わるという。司令塔の出場時間に連動するのは、年間の成績ボーナスだけとされる。一方、『シュテルン』とは別に『南ドイツ新聞』は、ムシアラが年間最大3000万ユーロを受け取る可能性があると報じている。その背景には「複雑に入り組んださまざまな条項や付随する取り決め」があるという。

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『シュテルン』によれば、バイエルンの監査役会はムシアラとの契約をまとめた当時から、エーベルに対して懸念を抱いていた。ヘーネスらは、なぜエーベルSDが選手側の要求した法外な条件を受け入れたのか理解できなかったという。クラブ内部には、財政面でそこまで大きな負担を負う必要はなかったとの見方もある。欧州の複数の強豪クラブがムシアラに関心を寄せているとの憶測はあったものの、バイエルンには具体的なオファーが一度も届いていなかったからだ。

クラブの重鎮たちは、エーベルがムシアラの代理人たちと、卓越した技術を持つ同選手を巡る熱狂に丸め込まれたと非難しているという。しかも23歳のムシアラは、一度限りの契約金として少なくとも2200万ユーロも受け取ったとされる。

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『シュテルン』によれば、現在、ルンメニゲとヘーネスは、代理人クリスティアン・シュミットを中心とするムシアラの代理人事務所に対し、より厳しい姿勢を取ることを最も強く主張している。シュミットは「冷徹で容赦がない」と評されている。先週の監査役会では、エーベルもその姿勢を感じ取ったという。ヘーネスはエーベルSDに対し、ムシアラの件で6カ月にわたり「何もしてこなかった」と非難したとされる。

火曜日には最終的に、バイエルンの本拠地ゼーベナー通りで、かねて必要とされていた会談が行われた。出席したのはCEOのドレーセン、監査役会会長兼クラブ会長のヘルベルト・ハイナー、ムシアラの代理人クリスティアン・シュミッドとトビアス・アルトシェッフルだった。

Getty Images

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ムシアラ、約2カ月ぶりにケルン戦で復帰

代表通算46試合出場のムシアラが先週金曜日に復帰を果たしたことは、現在の状況に関する無数の報道や声明に埋もれ、ほとんど注目されなかった。 9月末、ドイツ代表として臨むオランダでのネーションズリーグの試合前、ウォーミングアップ中に筋繊維を断裂して以来 、ムシアラは2カ月近く離脱していた。

期待外れの引き分けに終わったケルン戦では、終了20分前に途中出場し、決勝点を奪う大きなチャンスもあった。 ヴァンサン・コンパニ監督とエーベルSDから一貫して支持されている ムシアラは、水曜日の夜、バイエルンがチャンピオンズリーグでリールの敵地に乗り込む試合で、次の出場機会を得る可能性がある。今季ここまで通算5試合に出場し、2ゴール1アシストを記録している。