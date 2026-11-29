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マンチェスター・シティは、アーセナルとの物議を醸した2-2の一戦における重要な判定について、全面的な説明を求める書簡を月曜日に審判団体Pro Refへ正式に送る。クラブは、アディショナルタイムにヴィクトル・ギェケレシュのハンドによるPKが認められなかったことなどを受け、審判団の判定に「非常に失望している」と表明。エンツォ・マレスカ監督は謝罪を待っていると語った。

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シティ、Pro Refに説明を要求

シティは日曜日、エミレーツ・スタジアムでの引き分けを受け、異例となる声明を公式サイトで発表した。クラブはピッチ上での判定過程とVARの適用の両方について説明を求めている。

声明は「マンチェスター・シティは、本日のアーセナル戦で審判団が下した複数の判定に非常に失望している。クラブは月曜日、ピッチ上での判定過程とVARの適用を含め、試合における重要な判定について全面的な説明を求める書簡をPro Refに正式に送る」とした。

「詳細な回答を期待している」

クラブはさらに「詳細な回答を期待している。今後もクラブ、選手、サポーターの利益を代表し、守り続ける」と述べた。シティはこの試合で、特に3つの判定に憤りを示している。

アディショナルタイムには、ヨシュコ・グヴァルディオルのゴールに向かったヘディングをギェケレシュが腕でブロックしたが、VARは腕が体に付いていたと判断した。また、ジェレミー・ドクはユリエン・ティンベルとブルーノ・ギマランイスにそれぞれ髪を引っ張られた。さらに、ガブリエウ・マガリャンイスがジャンルイジ・ドンナルンマに肘打ちをしたとの主張があったものの、ティンベルによる83分の同点ゴールは認められた。

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マレスカ監督は謝罪待ち

試合後、マレスカ監督は「今日はPKだけではない。レッドカード［ドクへのプレーでティンベルに出されるべきだった］もあるし、［ガブリエウによる］ジジオの首の後ろへの肘打ちがあった場面での失点もある。多くのことがあったが、結局は判定に恵まれなかったということだ。今後はもう少し運に恵まれることを願う」と語った。

さらに「これから謝罪を待つ。マンチェスター・ユナイテッド戦の後には謝罪していたからだ。謝罪するかどうか見てみよう」と続けた。ユナイテッドは9月のダービーでアーリング・ハーランドのゴールが誤って認められた後、謝罪を受けていた。

Pro Refの対応に注目

エミレーツでの悔しい一戦 を終え、シティは首位アーセナルと勝ち点6差の2位にとどまり、リーグ戦での未勝利も続いている。今後はクラブの書簡にPro Refがどう回答するかに注目が集まる。