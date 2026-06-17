詳細が決まった…バイエルン、ウリセに特別報奨金を用意

マイケル・ウリセは、バイエルン・ミュンヘンで短期間で不可欠な存在となり、フランス代表としても国際舞台で活躍。欧州サッカー界で注目の若手選手としての地位を確立した。

バイエルンは、加入後の活躍と欧州ビッグクラブからの関心を踏まえ、新長期契約で残留させる方針だ。

ジャーナリストのニコロ・シェラ氏によると、バイエルンは2031年までの契約延長を計画。交渉は2026年W杯後に完了する見込みだ。

同氏はX（旧Twitter）で、バイエルンが昨季の活躍を評価し、24歳の彼に大幅な給与アップを提示すると伝えた。実現すれば、イングランド代表FWハリー・ケインに次ぐチーム2位の年俸となる。

レアル・マドリードやパリ・サンジェルマンが関心を示す中、バイエルンは交渉を急ぐ。 現契約は2029年までだが、クラブは主力保持のため早期解決を急ぐ。

彼はクラブだけでなく、米国・メキシコ・カナダで開催中のワールドカップでもフランス代表として力強いプレーを続けている。

火曜日のグループリーグ初戦では、フランスがセネガルに3-1で勝利し、オリセーはムバッペの先制点をアシストして堅守を崩した。 この結果、チームは勝利への道を開き、ウリセは昨季バイエルンで示した高いパフォーマンスを継続していることを証明した。

ドイツでも代表でも存在感を高め、昨季最も成長した選手の一人とされる。そのため、バイエルンは獲得競争が加熱する前に新契約を締結したい考えだ。