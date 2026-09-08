「話題はいつもルベン・ファン・ボメルばかりだが、彼のことも書いていい」

ロ＝ザンジェロ・ダールは今季、バレンタイン・ドリーセンとマイク・フェルウェイを感心させている。ドリーセンによれば、22歳のAZのウインガーがオランダ代表の候補に入るのは時間の問題のようだ。

AZは新シーズンのスタートに大成功している。8月初旬にはPSVに0-4で勝利し、ヨハン・クライフ・スハールを獲得した。フリーエンデンロテライ・エールディビジでもアルクマール勢は依然として無敗で、5試合を戦って5勝を挙げている。

『デ・テレグラーフ』のポッドキャスト『Kick-off』で、フェルウェイは「AZで起きていることは本当に見事だ」と語った。「決してすごく楽な日程だったわけではない。普通ならユトレヒトとのアウェー戦やヘーレンフェーンとのアウェー戦は、どんなチームにとっても簡単な相手ではない。だから、ここまでは比較的難しい日程をこなしてきたと言える」

フェルウェイによれば、その中で際立つ存在の1人がダールだという。「昨季の時点ですでに片りんは見せていた。そして今は、とても信頼できる安定した選手になっている。本当に非常に優れた左ウイングだ」

ドリーセンも同意する。「それに彼は得点するようになる。実際、それまではあまりにも点が少なすぎた。もちろん以前はそれほど多く決めていなかったけど、今は決めている。何をしてくるか分かっていても、それでも点を取る。それは本当に特別なことだ。そういう選手こそ、ひとつ上のクラスを持っている」

「だからそう、いつもルーベン・ファン・ボメルの話をしているけど、ダールの名前も書き留めておいていい。シャビの視界に入っているかどうかは分からないが、これだけ存在感を示し続ければ間違いなく入ってくる。それに非常に高い結果も結びつけている。おそらくファン・ボメルよりも高いくらいで、あっちはPSVでプレーしているんだからね」

AZの育成組織出身のダールは、今季ここまでアルクマール勢の全6試合で先発出場している。これらの試合で5ゴール1アシストを記録している。