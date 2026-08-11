シャルケは木曜日、アディダスとS04のレトロロゴをあしらった新たな白のアウェーユニフォームを発売した。その反響は非常に大きく、2時間半で完売。シャルケが1日でこれほど多くのユニフォームを売ったことは、これまで一度もなかった。

その後、ブンデスリーガ復帰組の同クラブが熱狂ぶりを過小評価し、サプライヤーのアディダスと販売パートナーの11teamsportsとの協力のもと、わずか4万枚しか発注しなかったことに批判の声が上がった。

「先週起きたことは、良い意味で完全にクレイジーだった。われわれには豊富な経験を持つアディダスというサプライヤーがいて、こうしたことは彼らと一緒に計画している」とティルマンはSkyで語った。判断材料の一つとなったのは、前季にハンブルガーSVで行われた類似のアディダスの施策だった。

FCシャルケ04：アウェーユニフォームは追加注文が可能

ティルマンによれば、殺到ぶりは「狂っていた」レベルで、アディダスにとっても予想外だったという。「彼らは多くの異なるクラブと仕事をしていて、基本的にはあらゆることを見てきている。それでも木曜日にアディダスのある社員が私に言ったコメントはこうだった。『君はヨーロッパで最もイカれたクラブのトップだ』」とティルマンは話した。

最終的な数量の決定はシャルケ側に委ねられており、発注数は「制限されていなかった」という。ただし、その数量は2025年末の時点で伝えなければならず、その時点ではまだブンデスリーガ復帰は決まっていなかった。

比較として、シャルケは前季、ホーム、アウェー、特別ユニフォームを含めて合計7万〜8万枚を販売した。今季は10万枚の大台突破を目指している。

買えなかったファンは、今週木曜日の23時04分まで予約注文が可能。ただし、追加生産されるアウェーユニフォームの配送は約4カ月後になる。