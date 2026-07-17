話題のギヴァイ・ゼキエルが、精彩を欠くフェイエノールトを正しい軌道に乗せる

フェイエノールトは金曜の親善試合でスポルティング・シャルルロワを3－1で下した。途中出場のディアラ、デイル、ウェッセルスが得点を記録。移籍志願のゼキエルは後半30分から出場し、流れを変えた。

ファン・ブロンクホルスト監督は右ウイングにシャキール・ファン・ペルシーを起用し、カルヴィン・ステングスはベンチスタートとなった。8キャップのステングスは今週、クラブから戦力外通告を受けていた。

また、スペインから加入したミカ・マルモルを左サイドバックで起用。数百万ユーロの移籍金で加入したナチョ・フェリは、クラブ・ブルッヘ戦（3-1で勝利）と同様に最前線に入った。

試合前、KNVB審判ロブ・ディペリンク氏の死去を悼み1分間の黙祷が捧げられた。フェイエノールトはホームで序盤から押し気味に試合を進め、リード、ヴァレンテ、ファン・ペルシーが好機を演出した。

34分には膝の怪我から回復中のファン・ペルシーが予定通り退き、ステインが投入された。その間、シャルルロワも何度かチャンスを作った。

後半に入るとフェリに代えてテンステット、リードに代えてロトンバを投入。シャルルロワGKデラヴァレはヴァンホッテのヘディングをセーブした。

59分にはケヴィン・ファン・デン・ケルクホフのシュートがタイス・クライフェルトに当たり、リアム・ボッシンの背後に転がって0-1となった。

後半30分、途中出場のゼキエルが好アシストを送り、ディアラが同点弾を叩き込んだ：1-1。

2点目もゼキエルが起点となり、長い攻撃の末にデイルがリバウンドを押し込み2－1とした。

試合を締めくくったのはユース出身のティーム・ウェッセルス。ゼキエルのアシストから左利きのディフェンダーが25mからシュートし、デラヴァレを破って3－1とした。

フェイエノールト前半のスターティングメンバー：ボッシン、リード、サン・ジュスト、クライフェルト、マルモル、ヴァンホッテ、ターガリン、ヴァレンテ、ファン・ペルシー（34分 ステイン）、フェリ、ボルヘス。

後半のスタメン：ボッシン；ロトンバ、サン・ジュスト（62分 アフメドホジッチ）、クライフェルト（62分 ウェッセルス）、マルモル（62分 デイル）； ファン・ハウテ（62分 ゼキエル）、ターガリン（62分 ファン・デン・エルシャウト）、ステイン；ボルヘス（62分 ディアラ）、テンステット、ヴァレンテ（62分 ジンハゲル）。