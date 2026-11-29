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レアル・マドリーがアラベスに敗れ、今季ホーム初黒星を喫した後、ジョゼ・モウリーニョ監督がチーム内の亀裂を示唆する見方に反論した。指揮官は自身の采配を擁護し、サンティアゴ・ベルナベウでの苦しい一夜を経て浮上したヴィニシウス・ジュニオールとアルダ・ギュレルを巡る不和の報道を否定した。

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モウリーニョ、ヴィニシウスへのブーイングを巡る見方を否定

モウリーニョ監督は、 レアル・マドリーがホームで予想外の敗北を喫した 後、強い口調でメディアに対し、チーム内の対立を探すのではなく結果に目を向けるよう求めた。サンティアゴ・ベルナベウの観客がヴィニシウスにブーイングを浴びせたように見えたことや、ピッチに残った同選手に不満が向けられたことについて問われると、モウリーニョ監督はそうした見方を即座に否定。この夜の話題は、個々の選手とファンの関係ではなく、単に敗北そのものだと主張した。

『AS』によると、同監督は「私の感覚では、レアル・マドリーが負けた時は、それが最大のニュースだ」と述べた。「少なくとも水曜日までは話すことがあるだろう。レアル・マドリーが負けた、プレーが悪かった、監督の交代策が間違っていた……。ギュレルが挨拶もせず立ち去ったとか、ヴィニにブーイングが起きたとか、話をでっち上げる必要はない。物事がうまくいっている時なら、少し刺激を加えようと話題を探すものだ。私たちは負けた。非常につらい状況にあり、批判し、論じることはたくさんあるはずだ。誰か一人の選手がほかの選手より良かったとは言えないし、当然、監督には責任がある。ほかに話すべきことはない」

ギュレルの交代時の不満も問題視せず

チェルシーの元監督は、交代後にまっすぐベンチへ向かったギュレルの反応についても、懸念を一蹴した。モウリーニョ監督は、目に見える形で示された不満を問題視するどころか、ピッチに残りたいと強く望む選手の意欲の表れとして前向きに受け止めた。

「完璧だと思う。プレーしたい選手が交代させられた時の反応として、私にはまったく問題ないように思える。普通のことだ。そして、何か話題にしたいなら、明日には非常に単純なものがある。レアル・マドリーの敗北だ。レアル・マドリーが負けたということ以外に、話を探す必要はない」

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アラベスの引いた守備を崩すため、技術よりも身体能力を重視

モウリーニョ監督は後半の交代策について説明し、チームがアラベスの堅い守備を崩せずにいたにもかかわらず、ヴィニシウスをピッチに残してギュレルを下げた理由を明かした。アラベスは 5人のDFを並べて深い位置で守り 、ギュレルやベルナルド・シウバのような技術のある選手が力を発揮しにくい状況だったという。指揮官は、相手選手が密集する攻撃エリアで突破口を開くには、エスピの身体的な強さとヴィニシウスのスピードの方が適していると考えた。

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「相手は守備を固めていた。ボールを奪い返しても、パスを回すチームではなかった。ボールを保持するのではなく、攻撃の選手に縦パスを送り、ウイングを使ってカウンターを仕掛けるのが狙いだった」とモウリーニョ監督は説明した。

「私たちはボックス内に入る選手が足りなかった。ここに来たほかのチームとは違う戦い方をする相手に対し、エスピが解決策になると思った。最終ラインに5人、前線に3人を配置し、全体がコンパクトだった。以前の試合でも話したように、ベルナルドとアルダは似たタイプの選手だ。どちらもボールを支配し、動かすことを好む選手だが、チームはスペースを見つけられず、ボックス内に入る選手も足りなかった」

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敗戦を喫したマドリー、次は難しいソシエダとのアウェー戦

レアル・マドリーはアラベス戦での悔しい敗北を振り払い、アウェーでのレアル・ソシエダとの難しい一戦に臨む。すでに貴重な勝ち点を落としており、敵地で即座に立て直してシーズンを軌道に戻すことが求められる。

モウリーニョ監督は今回の敗戦の責任を全面的に引き受ける一方、チームはすぐに練習へと意識を切り替えなければならないと強調した。「責任は私にあり、決断を下したのも私だ。落としてはならない勝ち点を失ったが、日々は続く。明日は仕事に取り組む」と締めくくった。