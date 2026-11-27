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マンチェスター・ユナイテッドは、主将を務めるポルトガル人MFブルーノ・フェルナンデスの契約延長オプションを行使し、2028年6月までの残留を確保した。

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ポルトガル人MFはマンチェスター・ユナイテッドとの契約最終年に入っていたが、クラブは契約をさらに12カ月延長するオプションを保有していた。

匿名を条件に語った事情に詳しい関係者が『ジ・アスレティック』に明かしたところによると、マンチェスター・ユナイテッドはこのオプションを行使した。これにより、フェルナンデスとマンチェスター・ユナイテッドの契約は2028年6月までとなる。

この決定は、ポルトガル代表の同選手が自身の契約延長をめぐる交渉の中断を認めた後に下された。両者はピッチ上での結果の改善を優先することで合意していた。

新契約で合意に至っていない状況で、今回の措置は双方の負担を和らげるものとなる。マンチェスター・ユナイテッドは、フェルナンデスが1月1日からイングランド国外のクラブと交渉し、来夏にフリーで退団する可能性を回避できる。一方、選手側も将来についてより大きな保証を得ることになる。

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ただし、契約延長は2027年にフェルナンデスが退団する可能性を排除するものではない。それでも、マンチェスター・ユナイテッドは放出の際に移籍金を要求する機会を得ることになる。

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フェルナンデスには依然として欧州のクラブやサウジアラビアのクラブが関心を寄せており、マンチェスター・ユナイテッドは同選手の退団に備えて獲得候補のリストを用意している。

とはいえ、退団するかどうかはフェルナンデスがマンチェスター・ユナイテッドの首脳陣と協議したうえで下す独自の判断であり、クラブが後釜として獲得する可能性のある選手とは関係しない。

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『ジ・アスレティック』は27日金曜日、コモの司令塔ニコ・パスが、マンチェスター・ユナイテッドの幹部が高く評価する複数の候補の一人に含まれていると報じていた。

フェルナンデスの将来は、前監督マイケル・キャリックの判断により、ホームでボーンマスに0-3で敗れた試合で先発から外されて以降、不透明になっていた。その前には、チャンピオンズリーグでコモに1-4で敗れた後、チームの戦い方を批判したとみられていた。

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32歳の同選手はキャリックの解任前に先発の座を取り戻し、新指揮官マウリシオ・ポチェッティーノの下でもキャプテンマークを維持している。

フェルナンデスは水曜日、敵地でのスポルティング・リスボン戦（2-2）で2ゴールを挙げ、過去のシーズンで見せたパフォーマンスを取り戻そうとしている。

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ポルトガルのスターは昨シーズン、21アシストを記録し、プレミアリーグのシーズン最多アシスト記録を塗り替えた。

フェルナンデスは、イングランドのサッカー記者協会（FWA）年間最優秀選手賞と、プロサッカー選手協会（PFA）年間最優秀選手賞の2冠に輝いた。

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マンチェスター・ユナイテッドの主将は2024年にクラブを去る機会を断り、在籍の延長を選んだ。2025年と昨夏にも好条件のオファーを受けたが、クラブへの忠誠心と、チャンピオンズリーグ復帰に貢献したいという思いから、そのすべてを断っている。