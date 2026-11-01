「話したいだけ、何文でも話す」サンドロ・ワーグナーが記者会見で忘れがたい振る舞い

ワーグナーは腕を組んで会見の壇上に座り、2-1で勝利した試合の終了を告げる笛が鳴った後、なぜすぐにロッカールームへ向かったのかなどを問われた。答えはこうだった。「トイレに行く必要があった。それが一つ。それと、試合後は私ではなく選手たちに焦点を当てていただくことが大事だと思います」

指揮官として5試合目で初勝利を挙げたことについて、ワーグナーは自身の気持ちに変化はないと語った。ハノーファー96は10試合を終えて勝ち点11の12位につけている。「それまでも私には何の影響もなかったし、今も何の影響もありません。私は内容に目を向け続け、チームを成長させようとしています」

就任後の5試合で3敗を喫し、DFBポカールでも敗退したワーグナーは、さらにこう続けた。「結局のところ、私がどう感じているかはどうでもいいことです。ただ、負傷者が大勢いることを強調したり、言い訳をしたりは決してしたくありません。選手たちの手本にもなりたい。私は38歳です。それほど年を取ってはいませんが、何人かの選手よりは年上です。だからこそ、状況が不穏になったときも、しっかりとそこに立っていたい。それはリーダーにとって大切なことです。選手たちが初日から感じているのは、私が何も恐れていないということです」

ある記者は、最下位ドレスデンとの試合の前半について「私の見方では」今季で最も悪い出来だったと評した。これにワーグナーは「あなたの見方を否定するつもりはありませんが、私はそうは思いません。ただ、どう見るかはあなたの自由です。先日もそれは分かりました。前半の最初の10分間は、多くの面でまずまずでした」と応じた。

ザンドロ・ワーグナーの記者会見での発言「話したいだけ話します」

別の記者はワーグナーに、チームとともに正しい道を進んでいると考えているかについて「二、三言」話すよう求めた。指揮官は「話したいだけ話します。付け加えておきたいのですが、監督は試合を常に結果だけで判断すべきではありません」と答えた。

ワーグナーはそれに先立ち、Sky で、ザンクト・パウリとの1-1の試合と、カップ戦でカイザースラウテルンに0-2で敗れた試合の方が、日曜日の勝利した試合よりもチームの出来は良かったと語っていた。「今日は多くの点で内容にあまり満足していません。私は本当に内容だけを見て取り組もうとしているので、評価するのも内容です」。サッカーは結果が問われるスポーツだから「今はみんなが『いいね！』と言います。でも、良くはなかったんです」とワーグナーは続けた。

それでも、チームへの称賛もあった。自身の指揮下で初勝利を挙げた選手たちに対し、ワーグナーは称賛の言葉を残していた。引き続き無得点ながら、フセイン・シャクルーンの1-1とするゴールをアシストしたFWベンヤミン・ケルマンについては、こう語った。「インスタグラムでのくだらない話や、誰があれこれ口を出しているかは、まったく関係ありません。彼を評価するのは私です。そして彼にはこう言っています。ゴールなんて私にはどうでもいい。それはおまけであり、結果としてついてくるものです。それよりも、しっかりプレスをかけ、ボールをきちんと収め、ゴールをお膳立てすることの方がずっと重要です」

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ハノーファー96、短期間に監督とスポーツ担当マネージングディレクターを解任

昨季は最終節で昇格を逃し、その分、大きな期待を抱いて今季に臨んだハノーファーだが、ここ数週間はほとんど歯車がかみ合っていない。期待外れのシーズン序盤を受け、2部に所属する同クラブはすでにクリスティアン・ティッツ監督と袂を分かっていた。

土曜日には、ワーグナーを招聘したスポーツ担当マネージングディレクターのヨナス・ボルトもクラブを去らなければならなくなった。これにより、ハノーファーでの仕事はわずか5カ月で終わった。

44歳のボルトは、5月末にイェルク・シュマトケの後任として迎えられたばかりだった。ハノーファーとの契約期間は当初、3年間だった。