マンチェスター・ユナイテッドの全体練習に、ベンヤミン・シェシュコとマタイス・デ・リフトの2人が万全の状態で復帰した。プレミアリーグ開幕を数時間後に控えたこのタイミングでの復帰は、最終調整段階にあるコーチングスタッフにとって大きな精神的後押しとなった。

オランダ人ディフェンダーのデ・リフトがフルメニューの練習に参加したのは、昨年11月に負ったケガを受けて今年5月に背中の手術を受けて以来、初めてのことだった。

デ・リフトは先週ダブリンで行われたチーム練習では最初の15分のみの参加にとどまっていた。彼は11月30日以降ユナイテッドの一員としてプレーしておらず、ワールドカップの決勝トーナメント出場も逃していた。

一方、FWのベンヤミン・シェシュコは下腿部のケガからの回復のため準備期間の試合を欠場していたが、来たる土曜日に開幕戦でハル・シティと対戦するチームのメンバー入りの可能性について、クラブ内には楽観的な雰囲気が広がっている。

シェシュコは火曜日午前のセッションで力強いパフォーマンスを見せた。夏の間に何度か芝生の上で個別トレーニングを行い、昨シーズン最後の3試合の欠場を強いられたケガを乗り越えてのことだった。

これに対し、この日の練習には、パリ・サン・ジェルマン戦で足を踏まれて打撲を負ったミッドフィルダーのメイソン・マウントの姿はなかった。この試合はストックホルムで1対1の引き分けに終わっている。

イギリスの新聞「ザ・サン」によれば、クラブ内の情報筋は、マウントの欠場は予防的な措置だと明言している。もっとも、彼はマイケル・キャリック監督が指揮したリーズ・ユナイテッド戦とミラン戦の直近の親善試合も欠場していた。

移籍に関しては、マンチェスター・ユナイテッドは夏の移籍市場が閉まる前に新たな契約を結ぶ意向を依然として持っており、少なくとも2人の選手の獲得を目標としている。クラブは左サイドバックの補強に向けて複数の選択肢を検討しており、ルイス・ホールがフロントの第一候補となっている。加えて、新加入のユーリ・ティーレマンスとアンドレ・サントスの隣で攻撃陣を強化するため、傑出した守備的ミッドフィルダーの獲得も望んでいる。