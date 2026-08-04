試合終了直後のユニフォーム変更：オリヴァー・バウマンがW杯でのFIFAの狂気を語る

「どうかサッカーはサッカーのままであってほしい。スポーツそのものが主役であるべきです」と、36歳のGKはTSGホッフェンハイムのゼーフェルトでのトレーニングキャンプ中、メディア対応の場で語った。「スポーツ、そしてサッカーは本当に素晴らしいものです。感情と、プレーそのものによって成り立っています。それが薄れてはいけません。スポーツを愛する僕たち全員が、あまりにも変えられてしまったせいで、いつか興味を失ってしまうようなことがあってはならないんです」

バウマンは特に、新たに導入されたW杯バッジの扱いについて不満を口にした。「ユニフォームには小さなバッジが付いていました。長くチームにいる選手や、すでに複数のW杯を戦っている選手には『Legacy』と書かれていて、僕のには『Debütant』か、そのようなものが書かれていました。そして、ロッカールームを歩き回る人たちが、その軽く圧着されただけのバッジをまた剥がしていくんです。聞いたところでは、それでもお金を稼ごうとしているようでした。僕が思うのはただひとつです。『僕のユニフォームには触らないでくれ、また持ち帰りたいんだ！』」

このバッジは、FIFAとマーチャンダイズメーカーのファナティクスとのスポンサー契約の一部だとみられている。ファナティクスは、トレーディングカードやステッカー部門のToppsなどを傘下に持つ。2030年W杯後には、Toppsが長年のパートナーであるパニーニから権利を引き継ぐ。その後、ユニフォームから取り外されたバッジは、まだ不明な形で市場に投入される予定だ。

オリバー・バウマン、ハイドレーションブレークと決勝会場を批判

バウマンはさらに、実際の気候条件に関係なく実施された物議を醸すハイドレーションブレークの運用にも不満を示した。「例えばヒューストンでは、スタジアムは22度に空調管理されていました。でも、書類上そうなっていたというだけで、それでも休憩は行われたんです」 この給水休憩は、多くのテレビ局によって追加の広告枠を流すために使われた。

バウマンはまた、ニューヨーク近郊イーストラザフォードの決勝会場の条件にも苦言を呈した。ドイツはそこでエクアドルとのグループ第3戦を戦っている。「芝はカラカラでした。少なくともピッチコンディションという点では、僕にとってあれは決勝会場ではなかったですね」

バウマンはW杯で、復帰したマヌエル・ノイアーに次ぐドイツの控えGKを務めた。大会前にはユリアン・ナーゲルスマン監督があらゆる形で信頼を表明していたにもかかわらず、最終的にバウマンはメンバー発表前に、かなり批判的な論調の中でナンバー2へと格下げされた。

「最終的にすべてがあのような形で終わったことについて、彼もやはり申し訳なく思っていました」と、バウマンは語り、かつての指揮官とは「今でもとても良い関係にありますし、それは当時からそうでした。スポーツにおける決断は受け入れるものですし、だからこの件については自分の中で終わったことです」と述べた。

DFBチームはすでにベスト32で伏兵パラグアイに敗退。ナーゲルスマンはその後、DFB首脳陣からの穏やかな圧力を受けて辞任した。その後任として、現在はユルゲン・クロップがA代表を率いている。