試合終了直後、スパーズのロベルト・デ・ゼルビ監督は、元バイエルン・ミュンヘンのトップタレントだった選手に詰め寄った。テレビ映像には、イタリア人指揮官が21歳の彼に向かって激しく身ぶりを交えながら、何かを説明しようとしている様子が映っている。

テルは当初、自分に向けられた批判をあまり理解できていないようで、戸惑ったように眉を上げるだけだった。一方のデ・ゼルビ監督はやめることなく、自軍のストライカーに言葉を浴びせ続け、最後はピッチに残したままその場を去った。

その後の記者会見で、トッテナムの指揮官はなぜテルのプレーに満足していなかったのかを明かした。「彼はストライカーのようにプレーしなければならない。ゴールを意識するか、（アンディ・）ロバートソンのクロスを待たなければならない」

21歳のテルは、単純に自分のポジションを保てていなかったという。それがデ・ゼルビ監督の不満だった。「彼は前線にとどまらなければならない。ストライカーとして始めたのに、今はウイングとしてプレーしている」それでもイタリア人指揮官は歩み寄る姿勢も見せ、選手をかばった。「私はマティスを選手としても人間としても愛している。何の問題もない」

テルはエバートン戦の0-0で63分にドミニク・ソランケに代わって投入されたが、残り時間で決定的な違いを生み出すことはできなかった。

ここまでのトッテナム・ホットスパーのシーズンはどうだったのか？

これでスパーズは4試合を終えて勝ち点わずか2となり、現在は17位に沈んでいる。しかもクラブ史上初めて、新シーズンのプレミアリーグ最初の4試合で1点も奪えていない。

今季のプレミアリーグでまだ無得点なのは、トッテナムのほかではコヴェントリー・シティのみだ。ただし昇格組は1試合消化が少なく、日曜日にはブライトン＆ホーヴ・アルビオン戦を控えている。勝利すれば、順位表でスパーズを上回ることも可能だ。