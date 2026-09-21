レアル・マドリードの選手たちは、アトレティコ・マドリードとの首都ダービーを終え、リヤド・メトロポリターノを後にした際、激しい怒りに包まれていた。試合の流れに直接的な影響を及ぼしたと選手たちが見なした、審判の判定が原因である。とりわけ、ジュード・ベリンガムとフェデリコ・バルベルデに対する激しい二つのタックルの後、クティ・ロメロとカン・インヘにレッドカードが提示されなかったことが理由だった。

スペイン紙「アス」は、レアル・マドリードのロッカールームにおける怒りが試合終了の笛の後に頂点に達したと伝えた。選手たちは、試合を通じて審判が一連の物議を醸す判定を下したと見なしており、その最たるものが、バルベルデの足に対するカン・インヘのタックルについて、ファウルが激しかったにもかかわらず、VAR担当審判が主審にオンフィールドレビューを求めるべく介入しなかったことだった。

同紙によれば、レアル・マドリードの選手たちの不満を招いたのはこの場面だけではなかった。選手たちは、アルダ・ギュレルに対するバイエナの激しいタックルにも異議を唱えており、二枚のイエローカードに値するものだったと見なしていた。

しかし、チーム内で最も強い怒りを引き起こした二つの場面は、ベリンガムに対するクティ・ロメロのタックルと、バルベルデの足を踏みつけたカン・インヘのプレーであり、選手たちはこの二つの事象を退場に値すると見なしていた。

この文脈で、レアル・マドリードの選手たちは、過去3月のダービーでのバルベルデの退場劇を思い起こした。当時、主審ムヌエラ・モンテロが、バイエナへのタックルを受けてバルベルデにレッドカードを提示していた。選手たちは、今回アトレティコ戦でバルベルデが受けたファウルの方がより明白だったと見なしており、それが不満を一層募らせた。

怒りの余波はロッカールームにとどまらなかった。レアル・マドリードは試合後、選手やチーム関係者がメディアに対して発言することを禁じると決定した。感情の高ぶりが、処分を招きかねない発言につながることを恐れたためである。

ダービーの雰囲気は早い段階から緊張を帯びていた。ハーフタイム中、ロッカールームへと通じるトンネル内で、アントニオ・リュディガーとモルテン・ユルマンドが激しい口論に及んだのである。

両チームのスタッフが事態の収拾に動き、最終的にはアトレティコ・マドリードのゴールキーパーコーチであるパブロ・ヴェルチェローニと、ジョゼ・モウリーニョの助手であるペドロ・マチャドが退場処分となってこの一件は収束した。マチャドは後にユルマンドに謝罪し、口論はそれ以上のエスカレートなく終わった。

レアル・マドリードの選手たちの怒りは、他の試合で見られた審判の判定にも及んでいる。選手たちは、一部の判定がアトレティコ・マドリードとバルセロナに有利に働いたと考えており、アトレティコ戦でのオサスナのゴール取り消しや、アノエタでチームに与えられたPK、さらにレバンテ戦でラミン・ヤマルが倒されてバルセロナが獲得したPKを引き合いに出している。