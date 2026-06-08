試合直後、クーマン監督はオランダ代表に大きな改善の余地があると指摘した。

オランダ対ウズベキスタン戦（2-1）後、ロナルド・クーマン監督は攻撃陣の決定力不足に不満を示した。

「これは確かに少し頭痛の種だ」とクーマン監督は話し、決定力不足に不満を示した。「今日も前半に2、3回、決定的なチャンスがあった。サマーヴィルがボールを誤って処理しなければ、1対1の場面になっていたはずだ。ドニエル・マレンもゴール前でフリーだった。」

チャンスは作れても得点できず、試合を早く決められない。運悪く引き分けることもある」と語った。ウズベキスタンはロスタイムに同点弾を挙げ、直前にグース・ティルがハンドで一発退場した。しかし終盤、コディ・ガクポのPKでオランダが辛勝した。

レポーターのイェロエン・ステケレンブルグが改善点を尋ねると、クーマンは「サイドを頻繁に変えればガクポを1対1の状況に持ち込める」と答えた。

「ベンチからではどうにもならない。信頼するしかない。直近2試合では3～4点は取らねばならなかった。日曜の日本戦ではそれができると信じている」と語り、得点を期待した。

ステケレンブルグが「この結果に怒ってテーブルを叩くか」と問うと、クーマンは笑いながら「叩かない。ゴール前で鋭くなるよう伝えるだけだ」と語った。 ただ、チャンスは作れている。それが前向きな点だ。

「だが、そうではない。我々は得点できる資質を持っている。ただ、それが実現しなかっただけだ。それがこの2試合のマイナス面だ」と、コエマンはアルジェリア、ウズベキスタン戦を終えたオランダ代表の課題を指摘した。