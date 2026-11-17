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現地時間火曜日、トリポリ国際スタジアムで行われたチュニジア代表対リビア代表の一戦は、前半終了間際に波乱の展開を迎えた。主審がホームチームにPKを与えると、この判定にチュニジアの選手たちが激怒し、試合放棄を示唆する事態に発展。最終的には思いとどまり、試合続行を決めた。

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現地時間火曜日、トリポリ国際スタジアムで行われたチュニジア代表対リビア代表の一戦は、前半終了間際に波乱の展開を迎えた。主審がホームチームにPKを与えると、この判定にチュニジアの選手たちが激怒し、試合放棄を示唆する事態に発展。最終的には思いとどまり、試合続行を決めた。

問題の場面は前半終了の数分前に訪れた。主審がリビアに物議を醸すPKを与えると、チュニジアの選手たちは判定を受け入れず激しく抗議。抗議の意思を示すため試合を続けない姿勢を見せたが、その後事態は収拾され、選手たちはピッチに戻って試合を再開した。

このPKをエッゾ・アル・マリーミが前半アディショナルタイム45+5分にきっちり決め、リビアが同点に追いついた。チュニジアは3分、相手の拙い守備のミスを突いたアニス・ベン・スリマンのゴールで早々に先制していた。

この2ゴールにより、前半は1-1で終了。アフリカネイションズカップ2027予選グループH第4節にあたるこの一戦は、両国にとって極めて重要な意味を持つ。

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両チームは対照的な状況でこの試合を迎えた。チュニジアは第3節、スファックスで行われた試合でリビアに0-2で敗れ、予選で初黒星を喫したことにより、厳しい立場に追い込まれていた。

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チュニジアは初戦でウガンダと1-1で引き分けると、続くボツワナ戦も2-2のドロー。最初の3試合で勝ち点はわずか2にとどまり、トリポリでの一戦を前にグループHの最下位に沈んでいた。

一方のリビアは、前節でチュニジアを下して予選初勝利を挙げ、士気が高い状態で試合に臨んだ。勝ち点を4に伸ばしてグループ2位につけており、首位は勝ち点5のウガンダ、3位は勝ち点3のボツワナとなっている。

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第1戦はリビアが2-0で勝利。44分にアリ・ユセフがPKで先制し、62分にはハムドゥ・エルフーニが追加点を奪った。リビアはチュニジアの地で歴史的な勝利を挙げ、第2戦を前に相手に大きな重圧をかけていた。