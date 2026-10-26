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レアル・マドリーのGKアンドリー・ルニンがティボー・クルトワに代わって出場し、見事なパフォーマンスを披露。奇跡的なセーブでバルセロナとのエル・クラシコにおける2-1の勝利に貢献した。ジョゼ・モウリーニョと主将フェデ・バルベルデはともに、ルニンの日々のプロ意識を称賛した。

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大舞台でルニンが躍動、バルセロナを阻む

レアル・マドリーがカンプ・ノウでバルセロナに2-1で勝利した一戦で、アンドリー・ルニンが印象的なプレーを見せた。負傷したティボー・クルトワに代わって出場したウクライナ人GKは、何度も重要なセーブを披露し、マドリーのリードを守った。

最大の見せ場は66分。コーナーキックからジェラール・マルティンが至近距離で放ったヘディングシュートを、見事なセーブで阻んだ。

ルニンの落ち着いたプレーにより、レアル・マドリーは敵地で勝ち点3を手にした。

モウリーニョとバルベルデがGKの準備を称賛

試合後、ジョゼ・モウリーニョ監督は、ベンチから出場したルニンの心構えを称賛した。モウリーニョ監督は「試合前にルニンに伝えたのは、『君はベンチに座るためではなく、プレーするために練習している。行ってプレーしてこい』ということだけだ」と明かした。

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「彼は非常にバランスの取れた、落ち着いたプレーをした。試合前、ティボーが出場しないからといって、私たちの誰も嘆いたりはしなかった」

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キャプテンのフェデ・バルベルデも「今日の彼のプレーは言葉では言い表せない。彼はいつも人目につかないところで努力し、全力を尽くしている」と語った。

ウクライナ人GK、重要なセーブを生んだ秘訣を明かす

試合後、ルニンは、プレッシャーのかかる場面で鋭い反応を見せられたのは、GKコーチのヌーノとの日々の練習のおかげだと語った。「バルセロナの方がボールを保持していたので、規律と姿勢が鍵になった」とルニンは説明した。

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「ヌーノはいつも『しっかり練習できている』と言う。それは日々の取り組みがあるからだと思う」

さらに「試合が難しいときは、苦しい状況に耐え、試合をうまく進め、最後までチームとして戦う術を知らなければならない」と付け加えた。

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ルニンが示したレアル・マドリーのGK陣の厚さ

ルニンの傑出したプレーは、大きな試合におけるレアル・マドリーのGK陣の並外れた層の厚さを改めて示した。

クルトワの回復期間中、ルニンはモウリーニョ監督から求められればいつでも出場できるよう備えている。

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レアル・マドリーは、次のラ・リーガでのサンタンデール戦を見据える。