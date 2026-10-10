「試合前に、バイエルンのキックオフの戦術についてはっきりと確認していました。ボールをマヌエル・ノイアーへ下げて、彼が前線に蹴り出すというものです」とフェルハウアーは試合後に語った。「あの場合、それが自分の仕事でした」。このアタッカーは、キックオフ直後にルイス・ディアスからのバックパスを十分に処理できなかったドイツ記録的名門のベテランの致命的なミスの恩恵を受けた。

フェルハウアーはわずか8秒でゴールを決め、ブンデスリーガ史上最速得点者となった。狙いは、アルフォンソ・デイビスに「ブロックされないこと、そして何とか走り抜けて、GKがあれほど完全にコントロールしてボールをプレーできないようにすることでした。今回はそれが本当にうまくいきました」と明かした。

早々の1-0につながるチャンスは、デイビスを「比較的簡単に」かわした時点ですでに感じていたという。「その後、マヌが少しボールをこぼしたのが見えて、できるだけ近くまで寄って、何とかプレッシャーをかけようとしました。それで何とかボールをブロックできたんです。そうしたら突然抜け出していて、もう一度ボールを運んでからシュートを打ちました」とフェルハウアーは説明した。それが自身のキャリアで最も簡単なゴールだったかと問われると、「今のところは、そう言えます」と答えた。

ロビン・フェルハウアー、カリム・ベララビとケビン・フォラントからのメッセージを明かす

さらにフェルハウアーは、無人のゴールを前にした時の心境についても語った。「正直に言うと、もう一度ボールを持っていこうと思いました。外してしまわないようにね」。試合後には、これまでドイツ1部最速ゴール記録を保持していたケビン・フォラントとカリム・ベララビからも祝福のメッセージを受け取ったという。元ドイツ代表の2人はいずれも9秒でゴールを決めていた。

「本当にすごく、すごくクールなことです」とフェルハウアーは語り、「喜んでいいことですよ」と強調した。もっとも、自身のこの記録が歴史に刻まれたことを祝うかどうかはまだ分からないという。「たった今、グレゴリッチさんから、チームに何かおごらないといけないと耳打ちされただけです」

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FCバイエルン・ミュンヘン：なぜルイス・ディアスのゴールは認められるべきだったのか？

フェルハウアーの電光石火のゴールがありながらも、FCアウクスブルクは結局、今季6試合目で3勝目を挙げるには至らなかった。ロドリゴ・リベイロが64分に、ノイアーが再び不運な対応を見せたこともあってフッガーシュテッターに再びリードをもたらした後、80分にナサニエル・ブラウンが2-2の最終スコアをもたらした。ミュンヘンの一時1-1とする得点はイスマエル・サイバリが55分に決めていた。

ただ、事実として、50分のルイス・ディアスのゴールは、おそらく不当に取り消されていた。主審スベン・ヤブロンスキはこの場面で、VAR介入の後にヨシプ・スタニシッチのオフサイドポジションを取った。しかし、このゴールは新たなプレー状況から生まれたものであり、試合後には元審判のパトリック・イトリヒ、そしてFCBの幹部マックス・エーベルもその点を批判していた。最終的には、ミュンヘンの得点は実に4つも審判団によって取り消された。

それでもアウクスブルクには、好調なシーズンのスタートを受けて喜ぶ十分な理由がある。マヌエル・バウム監督率いるチームは勝ち点8で、ブンデスリーガ6位につけている。