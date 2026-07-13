「試合中に酔っ払っている」…ケインがハーランドの父親に辛辣な反論

ノルウェー代表FWアーリング・ハーランドの父アルフ・インギ・ハーランドは、2026年W杯準々決勝でイングランドに敗れた直後、マンUレジェンドのロイ・キーンとの確執を再燃させた。

父はSNS「X」で「ベリンガムと審判」を皮肉る投稿をした。 VARがハーランドのファウルを認定し、ノルウェー2点目が取り消されたことを受け、トゥルパン主審を「ゴールを盗んだ」と非難した。

これに対しキーンは番組『Stick to Football』で即座に反論。「試合中にいつも酒を飲んでいるように見えるから、アルコールが判定に影響したのかもしれない」と皮肉った。

54歳の元アイルランド代表は「酒を飲めば見え方も変わる」と挑発した。

両者の確執は2001年に遡る。当時マンチェスター・シティに所属していたアルフ・インゲ・ハーランドは、キーンの意図的なタックルで事実上現役生活を終えた。キーンは自伝でこれを認めている。

このタックルは、1997年9月のマンチェスター・ユナイテッド対リーズ・ユナイテッド戦で前十字靭帯を断裂した際、ハランド父から「演技だ」と批判されたことへの遅すぎる報復だった。

それから四半世紀以上たった今も、両者の傷は癒えていない。今回のイングランド対ノルウェー戦は、英サッカー史に残る確執に新たな1ページを加えた。