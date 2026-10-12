アル・アハリがエジプト・プレミアリーグ第6節の大一番を制した。昨日日曜に行われたこの試合でザマレクを2-0で下し、ディフェンディングチャンピオンに今大会初黒星を付けた。試合では、ザマレクの選手たちがスロベニア人主審ラディ・オブレスノビッチの判定に対し、特にアル・アハリの先制点をめぐって強く抗議し、2度のPKを要求する場面も見られた。

審判問題の専門家ジャマル・アル・シャリフ氏は「アル・アラビー・アル・ジャディード」に対し、ムハンマド・ハニーが決めたアル・アハリのゴールは有効だと説明した。シュートが放たれた瞬間にアフマド・サイード・ジズがオフサイドポジションにいたものの、同選手はザマレクのゴールキーパーの視線を遮っておらず、ボールを争う明確な動きも、キーパーがボールに対処する能力に影響を与える行為もしていなかったため、審判の観点からゴールは有効になると強調した。

後半、ザマレクは63分に自軍のシコ・バンザがペナルティーエリア内で倒れた場面でPKを要求したが、審判問題の専門家は、プレーを継続させた主審の判定は正しかったと断言した。

ザマレクの抗議はこの場面だけにとどまらなかった。78分、ペナルティーエリア内でアル・アハリのディフェンダー、アシュラフ・ダリとザマレクのフォワード、シコ・バンザが接触した場面で、2度目のPKを要求した。

アル・シャリフ氏は、この場面でも主審の判定は正しかったと断言した。ヘディングでボールを処理しようとしていたダリの進路にバンザが入り込み、フォワードはボールに到達しようとはせず、接触後にPKを得ようとしてエリア内で倒れたものであり、アル・アハリのディフェンダーに反則を取る必要はなかったと説明した。