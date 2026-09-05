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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

翻訳者：

試合を前に、フリックがヤマル、ジェズス、ハムザの起用を決断

バレンシア 対 バルセロナ
バレンシア
バルセロナ
ラ・リーガ
スペイン

バレンシア戦

バルセロナは明日日曜日、リーガ・エスパニョーラ第4節でメスタージャを訪れ、バレンシアとの難しい一戦に臨む。4連勝と首位単独の座を目指しており、レアル・マドリードがレアル・ベティスに0対1で敗れたことも追い風となっている。

ハンジ・フリック率いるチームは勝ち点9で満点のままこの試合を迎える。陣容はフレンキー・デ・ヨングとロニー・バルジ以外ほぼ万全とみられ、ドイツ人指揮官はラミン・ヤマルのコンディションについて明るい知らせを受け取った。ただし、直近のチーム練習には参加していない。

招集リストには24名が名を連ねており、フリックは試合前に1名を外す予定だ。メンバーは以下の通り。

ジョアン・ガルシア、カンセロ、ジェロ、ファリニャス、アルコバリョン、ガビ、フェルミン、ペドリ、ガブリエル・ジェズス、ラミン・ヤマル、ラフィーニャ、エスパート、シュチェスニー、アデイェミ、クリステンセン、ロドリ、ジョルディ、ジェラール・マルティン、ダニ・オルモ、ベルナル、クンデ、エリック・ガルシア、リヴァコヴィッチ、ハムザ。

このリストには、ガビの復帰が含まれた。リーガでの初出場となったエルチェ戦で膝に負った打撲から回復したもので、この負傷はバルセロナ内で懸念を呼んだが、重症でないことが確認された。

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また、新加入の2人、リヴァコヴィッチとガブリエル・ジェズスが初めてチームのリストに登場した。ブラジル人フォワードはフリックの下でグループとともにトレーニングプログラムを終えており、リヴァコヴィッチはゴールキーパーのジョアン・ガルシアの控えとなる。

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