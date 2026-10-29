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インテルは終盤に生まれた2つのオウンゴールでヴェネツィアに苦しみながらも2-0で勝利し、セリエA首位で歴史的な勝ち点25差を築いた。際立った活躍を見せたGKイヴァン・プロヴェデルはチームの守備の粘り強さを称賛。チームは土曜日に控えるACミランとの大一番のダービーに全神経を集中させている。

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インテル、ヴェネツィアで苦戦の末に勝利し首位を維持

インテルはペンツォ・スタジアムでヴェネツィアに2-0で競り勝ち、勝ち点25でセリエA首位を維持した。開幕9試合での勝ち点25は、勝利に勝ち点3が与えられるようになって以降、クラブ最多だ。クリスティアン・キヴ監督率いるチームはヴェネツィアの2ゴールが取り消される展開をしのぎ、最後の10分間にモレノとハルハルのオウンゴールを誘発した。

GKイヴァン・プロヴェデルは前半、キケ・ペレスとラウバーバッハのシュートを好セーブで阻止。ホームチームを無得点に抑え、インテルで初のクリーンシートを達成した。

この重要な勝利を弾みに、インテルは土曜日に控えるライバル、ミランとの注目の一戦に臨む。

プロヴェデル、迫るミラノ・ダービーへの心構えを語る

好守を見せた試合後、プロヴェデルは、ダービーに向けてチームのモチベーションに問題はないと強調した。「自分の仕事をした。幸いにも先制点を奪い、勝ち点3を手にできた」とプロヴェデルは語った。「最高のパフォーマンスではなかったが、勝ち点3を取れた。そういうこともある」

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GKはさらに「ダービーには可能な限り最高の状態で臨まなければならない。あの試合なら、モチベーションは自然と高まると思う。監督は戦術面に集中するだけでいい」と話し、「今は休んで、明日からダービーについて考え始める」と続けた。

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プロヴェデルはチーム内の強い一体感を称賛し、重要な試合に臨む上で理想的な土台だと表現した。

テュラムとディウフ、勝利への姿勢を強調

勝利の立役者となったマルクス・テュラムとMFアンディ・ディウフもプロヴェデルと同様の姿勢を示し、過密日程の中でもチームが懸命に戦い続けていることを強調した。「試合に食らいつき、勝ち点3を確保するための重要な2ゴールを奪った」とテュラムは語った。「ほかのどの試合でもそうであるように、勝ちたい。常に100％を出し切る」

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ディウフも、次の一戦が選手とサポーターの双方にとって重要だと強調した。「こうしたチームとのアウェー戦は決して簡単ではないが、やり遂げた。今は大一番に向けて準備ができている」と語った。

フランス人MFは「ダービーは僕たちとファンにとって非常に重要だ。勝ちたい」と力を込めた。

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注目はサン・シーロでのダービーへ

難しいヴェネツィア遠征を乗り切ったインテルは、10月31日（土）にサン・シーロで行われるミランとのアウェー戦に全力を注ぐ。

キヴ監督率いるチームは、堂々の首位でダービーに臨む。

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インテルは、記録的なリーグ開幕からの好調をさらに伸ばそうとしている。