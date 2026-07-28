バルセロナは、この夏の移籍市場で獲得対象としていたブラジル人ジョアン・ペドロの並外れたパフォーマンスを目にして、悔しさを噛みしめることになるだろう。彼はわずか10分間でみごとなハットトリックを決め、新監督シャビ・アロンソにとってオーストラリアの地での初めての親善試合となった一戦で、チェルシーをウェスタン・シドニー・ワンダラーズ相手の劇的な勝利（6－4）へと導いた。

ジョアン・ペドロは試合の60分に途中出場すると、わずか10分間で3ゴールを立て続けに決め、オーストラリアのピッチで10ゴールが飛び交った狂乱の一戦でチェルシーの勝利を決定づけた。

バルセロナはこの夏、ジョアン・ペドロの獲得に大きな関心を示していたが、チェルシーはこのブラジル人FWを獲得しようとするあらゆる試みに対して完全に扉を閉ざした。同選手は、アロンソがロンドンのクラブで進める新プロジェクトの主軸の一人となりそうだ。

チェルシーは若い布陣で試合に臨み、アロンソは基本布陣に大幅な変更を加え、若手選手たちを起用したうえで、最後の30分に主力を投入して勝利を決定づけた。これは彼の新たな指導哲学を明確に示すものだった。

17歳の若手ダスタン・サトパエフは、来月18歳になるまで正式にはチームに加入しないが、試合開始からわずか7分でダイレクトな攻撃からみごとなゴールを決め、チェルシーの先制点を挙げた。

しかしホームチームは力強く反撃し、試合の序盤は優勢だった。ともにプレーする機会がほとんどなかったチェルシーの若手チームの弱さを突いたのだ。アンソニー・パンタゾプロスがコーナーキックからのヘディングで同点ゴールを決め、続いてアイダン・ハモンドがジョシュ・アチェンポンとトゥーサン・アダラビオヨをかわしてチームに勝ち越しをもたらした。

だがハーフタイム前にチェルシーの攻撃陣の質が発揮され、ダリオ・エスゴがサトパエフからのみごとなパスと、17歳ながら際立った活躍を見せたレジー・ウォルシュとのワンツーを経て、2－2の同点ゴールを決めた。

後半、チェルシーは中盤にわずか16歳の2選手、マハディ・ニコル・ガズーリとレジー・ワトソンを起用してスタートした。これはアロンソがプロジェクトの構築において若手を重視していることを明確に示すものだった。

60分、アロンソは複数の交代でトップチームの主力を投入したが、それはディラン・シクロナが左足の強烈なシュートでウェスタン・シドニーの3点目を決め、チームが1点ビハインドとなった場面でのことだった。

それがスター選手たちの闘志に火をつけたようで、ジョアン・ペドロがゴールライン際まで到達してみごとなパスを送り、ジェイミー・ゲッテンスが至近距離から同点ゴールを決めた。ここからブラジル人の並外れたパフォーマンスが始まった。

スター選手たちの投入にもかかわらず、ウェスタン・シドニーは再び勝ち越した。オアン・ロルがエステヴァン・ウィリアンのミスを突いて完全に抜け出しゴールを決め、スコアは4－4となった。

その瞬間から、チェルシーは後ろを振り返ることはなかった。ジョアン・ペドロがみごとなループシュートで最初のゴールを決めると、2分と経たずに2点目を追加し、さらにコーナーキックからチェルシーの6点目を決めてハットトリックを完成させた。

アロンソはブラジル代表監督カルロ・アンチェロッティに感謝のメッセージを送るかもしれない。ワールドカップ後に十分な休養をとったジョアン・ペドロが試合の流れを完全に支配し、新シーズンにおけるチェルシーの主要な攻撃兵器の一つとなることを証明したからだ。