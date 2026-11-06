共有 GOALをGoogleでフォロー

フェデリコ・ガッティは、ユヴェントスが欧州で重要な勝利を収めた後、自身の出場時間についてルチアーノ・スパレッティ監督に明確なメッセージを送った。DFはまた、AZアルクマールとの接戦を制した試合でともに印象的な活躍を見せたチームメイトのランダル・コロ・ムアニを絶賛した。

広告

ユヴェントス、欧州大会で重要な勝利

ユヴェントスは欧州大会でAZに2-1で勝利した。イタリアのクラブにとって大きな成果だ。2023年10月以来、AZスタディオンで勝利したアウェーチームはなかった。

この夜、ユヴェントスで際立った活躍を見せたのはコロ・ムアニだった。FWはテウン・コープマイネルスのゴールを巧みにアシストすると、自らも得点してリードを2点に広げた。メックス・メールディンクがオランダのクラブに1点を返し、ユヴェントスは緊迫した終盤を迎えた。それでも最後まで踏ん張り、勝ち点3を手にした。

ガッティがスパレッティ監督に伝えたこと

敵地での勝利後、ガッティは自身のコンディションについてスパレッティ監督に直接メッセージを送った。最高のパフォーマンスを発揮するには、継続的に試合に出場する必要があると強調した。

「コンディションを100％にする必要があった。万全でなければ、いつミスをしてもおかしくないからだ」とガッティは『スカイ・スポルト・イタリア』に語った。「完全にコンディションを整える唯一の方法は、試合に出ることだ」

広告 広告

自身のプレーについては、「力を出し、負荷のかかる中でプレーするのが自分のやり方だ。そうやってコンディションを上げる。そのレベルに達するには試合に出る必要がある」と話した。

Related Topics

次の試合 FIO セリエ A 14:45 JUV 視聴する

コロ・ムアニの力を最大限に生かすには

ガッティは、ユヴェントスのユニフォームを着てから最高とも言えるパフォーマンスを見せたチームメイトのコロ・ムアニも称賛した。普段の左サイドではなく右サイドでプレーしたFWは、AZアルクマールの守備陣を絶えず苦しめた。ガッティは、ユヴェントスがコロ・ムアニの持ち味をもっと生かすべきだとの考えを示した。

「彼は身体能力と独自の特徴を備えた素晴らしい選手だ。僕らはその力を常に最大限生かせているわけではないと思う。DFとして言えるのは、彼が向かってくると対応するのがどれほど難しいかということだ」と指摘した。

広告

再びセリエAに集中

AZに勝利したスパレッティ監督率いるユヴェントスは、国内大会に目を向ける。次のセリエAの試合では、日曜日にフィオレンティーナと対戦する予定だ。リーグ戦ではここまで10試合で勝ち点17を獲得し、7位につけている。