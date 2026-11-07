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リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督が、日曜日に行われるクリスタル・パレスとのアウェー戦を前に、ブラッドリー・バルコラの起用ポジションについて語った。フランス代表のバルコラは週半ばの試合でセンターフォワードとして起用されており、イラオラ監督はその試みの戦術的な狙いを説明した。

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イラオラ監督、週半ばにバルコラを中央で起用した理由を説明

リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督が、セルハースト・パークでのプレミアリーグの一戦を前に、ブラッドリー・バルコラの起用プランを明かした。フランス人ウィンガーは、水曜日のフェネルバフチェとのチャンピオンズリーグで、普段のサイドではなく中央で最前線を務めた。

リヴァプールは今季のプレミアリーグ・アウェー戦での無敗記録を維持すべく、クリスタル・パレスと対戦する。

イラオラ監督は、バルコラが主にサイドでプレーする選手である一方、その多才さが戦術面で貴重な選択肢になると認めた。

イラオラ監督、ウィンガーの起用法とPSGでの経験に言及

バルコラの戦術的な柔軟性について、イラオラ監督は24歳の同選手がフランスで積んだ経験に言及し、中央での起用を試した理由を説明した。

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「ブラッドリーはウィンガーだ」とイラオラ監督は試合前の記者会見で語った。「主に左ウイングでプレーし、時には右ウイングでもプレーしてきたが、PSGではストライカーとしてもプレーしたことがある」

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「試してみたかった。相手のセンターバックに対して、特に背後への動きで脅威になれると思った」と続けた。

主力ストライカーを休ませる際の戦術的な選択肢

イラオラ監督は、バルコラは大半の時間をサイドでプレーするものの、コーディ・ガクポやアレクサンデル・イサクといった中央のFWと入れ替わる選択肢にもなると説明した。

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「彼はウィンガーであり、起用する時間の90％はウィンガーとして使うだろう。ただ、時には試してみたい別の選択肢でもある」とイラオラ監督は説明した。

「カラバオカップのチェルシー戦ではコーディで試した。試合開始からではなかったかもしれないが、アレックスが疲れ、違うタイプのストライカーが必要になった時には、試合中に使える選択肢だと思う」と述べた。

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リヴァプール、好調なアウェー戦績の継続を狙う

今季の勝ち点15のうち10をアウェーで獲得しているリヴァプールは、プレミアリーグのアウェー戦4連勝を目指してロンドンへ向かう。

イラオラ監督自身も、2026年に行われたプレミアリーグのアウェー戦13試合すべてで無敗を維持しており、限られた監督たちの仲間入りに迫っている。

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リヴァプールはセルハースト・パークでの勝ち点3獲得を目指し、攻撃陣の布陣を慎重に見極めることになる。