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バイエルン・ミュンヘンのハリー・ケインが、中盤の司令塔としてプレーしてみたいと明かした。

ケインはここ数年、バイエルンでゴールを量産し、その活躍によって最近では世界最高の選手に贈られるバロンドールを受賞した。しかし、このイングランド人ストライカーは、センターフォワード以外のポジションではどうなるのか、一度経験してみたいという。

司令塔へのポジション変更について問われたケインは、「いつか一度試してみたいですね。トッテナムの下部組織にいた頃から、中盤やさまざまなポジションでプレーしていました」とシュポルト・ビルトに語った。バイエルンでは、ケインは大きく下がってプレーする自由を与えられている。そうした場面では守備への貢献に加え、正確なロングパスでもしばしば輝きを放ち、チームメートのチャンスやゴールにつなげてきた。

Getty Images

「パスは自分の最大の強みの一つで、深い位置に下がってもプレッシャーの中でボールをうまく扱えると分かっていました」とケインは振り返る。トッテナムでは特にジョゼ・モウリーニョ監督の下で、初めて自分の持ち味を発揮する自由を得たという。「彼はおそらく、僕のプレーをもう一段上のレベルに引き上げてくれました」と語った。

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モウリーニョがスパーズで最後まで指揮を執ることはなかった2020-21シーズン、ケインは個人賞を二つ獲得した。「あのシーズンはプレミアリーグで、最多アシストのプレーメーカー賞と、最多得点のゴールデンブーツの両方を受賞しました」と話した。

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今シーズンのケインは、バイエルンでの公式戦全大会を通じて15試合に出場し、10ゴール、10アシストを記録している。