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アイルランド代表とレクサムで主将を務めたジェームズ・マクリーンが、地元クラブのデリー・シティを最近退団したことを受け、ボクシングのリングに上がりたいとの意向を示した。闘志旺盛な37歳のウインガーは、ミスフィッツのクロスオーバー興行で英国のテレビタレント、ジョーイ・エセックスと対戦することを目指している。

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無所属のマクリーン、リングデビューを視野に

マクリーンは水曜日、デリーとの契約を双方合意の上で解除し、無所属となった。1月に同クラブへ復帰してから、わずか数カ月での退団だ。代表通算100試合以上に出場したマクリーンは、サッカーからの引退を正式には表明していないものの、次の実戦ではスパイクをボクシンググローブに持ち替える可能性がある。長年にわたりボクシングを日々のトレーニングに取り入れてきたベテランは、異種競技からの参戦者が集まる舞台で自分の力を試したいと考えている。

自伝の出版を機にボクシングへの挑戦を語る

サンダーランドとウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンでプレミアリーグを戦った際の妥協のないプレースタイルで知られるマクリーンは、長年のボクシング愛好家でもある。身体面と精神面の鋭さを保つため、何年もミット打ちやサンドバッグ打ち、スパーリングを続けてきた。しかし、38歳の誕生日を控える今、ゼロからプロとしての戦績を積み上げる道は現実的ではない。そのため、収益性の高いミスフィッツの興行とエセックスとの対戦が、魅力的な目標となっている。

自伝『ザ・ウォールズ』の出版後、マクリーンはロイター に対し、こう語った。「スパーリングも、ミット打ちも、サンドバッグ打ちも素晴らしい。でも、自分がどれほど通用するかを知る方法は一つしかない。リングに上がることだ。ボクシングは僕にとって新しい分野だから、もちろん自分自身に証明したいことがある。これまで得意としてきたことではないからね。次にやることがそれなら、当然わくわくする」

「もうすぐ38歳になる。だから、この年齢でゼロからプロボクサーとしてのキャリアを始め、その道を進むのは現実的ではない。インフルエンサー・ボクシングなら、プロボクサーではない相手と戦う機会があるし、数試合でかなりの収入を得られる。大半のプロボクサーがおそらくキャリアを通じても稼げないほどの額だ」

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レクサム時代の思い出は今も心に

年初に北アイルランドへ戻る前、マクリーンはハリウッド俳優のライアン・レイノルズとロブ・マケルヘニーが共同オーナーを務めるレクサムで、著名人として注目される環境に慣れ親しんだ。クラブのキャプテンとしてドキュメンタリーシリーズ『ウェルカム・トゥ・レクサム』にたびたび登場しながら、ウェールズのクラブが2年連続の昇格を果たし、チャンピオンシップに到達するのを支えた。

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レースコース・グラウンドを本拠地とするクラブへの愛着と、デリー退団後に得た自由を振り返り、マクリーンはこう続けた。「もし二度とボールを蹴らないなら、あそこが自分のサッカー選手としてのキャリアの終着点になると思う。これ以上ない終わり方だ。僕はデリー出身だけど、あのクラブとは絆があったから、第二の故郷のように思っている。本当にすごいことだ」

「この24時間、僕はうれしい気持ちでいる。自由の身になったからだ。20年ぶりに、次に何が待っているのか楽しみにしている。自分のやりたいことを自分で決められるし、サッカーにも、ほかの何にも縛られていないからね」

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リングに上がる日は近いか

20年ぶりにクラブとの契約に縛られなくなったマクリーンは、エセックスとの対戦の可能性について、ミスフィッツの主催者と正式な交渉に入ることができる。リングに上がれば、代表通算100試合出場を誇るマクリーンは、よく知られた負けず嫌いな一面を、まったく異なる競技で発揮できるだろう。ピッチに戻るにせよ、格闘技に本格的に取り組むにせよ、今後についての決断は近いうちに下される見込みだ。