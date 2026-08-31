スペイン人ジャーナリストのジョタ・ジョルディが、アルゼンチン代表フリアン・アルバレスの去就をめぐる新たなサプライズを持ち出した。彼の情報によれば、アトレティコ・マドリードは同選手に対し、バルセロナへの移籍について書面での承諾を与えたという。移籍市場の最終盤が近づき、緊張が高まる中での発言だ。

ジョタ・ジョルディは番組「エル・チリンギート」に出演し、マリア・トレサックおよびダミアン・ゴンサレスとの激しい議論の中で、アトレティコ・マドリードはアルバレスに自らの将来について公然と語ることを許可しただけでなく、彼の話によれば、バルセロナへの移籍交渉に関する書面での承諾を残したと述べた。

このスペイン人ジャーナリストは、自身の主張を裏付けるという証拠と文書を9月2日に公開すると明言した。そして、アトレティコがアルバレスに提示した条件の一つが、彼に発言することを認めるとともに、クラブがバルセロナへの移籍にゴーサインを出すことだったと説明した。

さらにジョタ・ジョルディは、彼の情報によれば、アトレティコ・マドリードの内部の実像は、クラブがメディアの前で公表している内容とは異なると述べた。アルゼンチン代表FWの残留を望んでいるとするディエゴ・シメオネやクラブ関係者の発言は、閉ざされた扉の向こうで起きていることを反映していないと指摘した。

ジョタ・ジョルディの話によれば、アトレティコ・マドリードは経済的な理由からアルバレスの売却を模索しており、また、チームでのプレー続行に納得していない選手を残留させることの影響をクラブは懸念しているという。クラブ首脳は選手とその周辺に対し、移籍の可能性について、とりわけアーセナルへの移籍について話をしたと指摘した。

しかし同じ情報源によれば、アルバレスは他のいかなるクラブへの移籍も拒否する姿勢を貫いており、移籍する場合の唯一の行き先はバルセロナであることを望んでいるという。これが、移籍市場の最終盤まで交渉を宙吊りにさせている要因だ。

ジョタ・ジョルディは、バルセロナが依然としてこの交渉に強く関与していること、そしてアトレティコが選手の売却に踏み切ると決断すれば、カタルーニャのクラブは迅速に動く用意があることを強調した。残された時間は、今夏で最も物議を醸す移籍の一つに、突然の進展をもたらす可能性があるとの見方を示した。

一方、アトレティコ・マドリードは市場閉鎖前にスカッドを再編するための動きを続けており、攻撃陣の解決策とアレクサンダー・セアルーの退団の可能性を探っている。その一方で、アルバレスの去就がクラブ内で最も過熱している案件となっている。

ジョタ・ジョルディは、自身の言葉によれば、この移籍に関する文書やメッセージを自分の目で見たと断言し、自らの主張を証明するためにそれらを公開すると約束して話を締めくくった。視線は移籍市場の最終盤へと注がれ、ジョタ・ジョルディが語った「ゴーサイン」が本当に存在するのか、そしてそれが最終的にアルバレスをバルセロナへと導くのかを、彼は待つことになる。