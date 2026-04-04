証拠に裏付けられた決定的な事実…「ネグレイラ」事件の新たな展開がバルセロナを揺るがす

スペイン人弁護士フアン・ルイス・マルティン・デ・ボズエジョが、スペインサッカー連盟（RFEF）のコンプライアンス・インテグリティ部門傘下の倫理委員会に対し、FCバルセロナを正式に告発したことで、ネグレイラ事件は新たな局面を迎えた。 この動きは、調査の範囲を拡大し、国内および国際的なサッカー組織内の規律および倫理的枠組みまで含めることを目的としている。

4月1日付のこの申し立てには、カタルーニャのクラブおよびその現職・元幹部の数名に対する直接的な告発が含まれており、2001年から2018年にかけて元審判委員会副委員長ホセ・マリア・エンリケス・ネグレラが受け取った支払いに関連する事実は、 もはや単なるメディア上の論争ではなく、文書によると、司法の場で決定的な証拠に基づき立証された事実となっている。

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ボズエロは訴状の中で、この問題はクラブという組織としての責任にとどまらず、ジョセップ・マリア・バルトメウ、 サンドロ・ロセル、フアン・ラポルタ、フアン・ガスパルトといった人物にも及ぶと指摘し、彼ら全員が物議を醸している支払いシステムについて、直接的または間接的な責任を負っていると見なしている。

弁護士は本件の財務面に焦点を当て、ネゲラおよびその家族関連企業に送金された金額は約8,388,476.90ユーロに達し、そのうち7,376,916.90ユーロが彼に属する事業体へ流れたと説明している。

ボズエロ氏は、これらの数字が、直接的および間接的な二重の支払いシステムを明らかにしていると考えており、彼の見解では、関係当事者に対して厳格な懲戒処分が求められるとしている。

また、この申し立てでは、バルセロナが当該支払いを正当化するために用いた監査報告書の問題にも言及しており、司法調査の結果を踏まえると、この弁明はもはや説得力を持たないと見なしている。ボズエウロ氏は、現クラブ会長フアン・ラポルタによる当該報告書の合法性に関する発言が、関連機関における倫理的責任追及の対象となり得ると強調した。

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また、この申し立ては、2023年10月9日にバルセロナの第1捜査裁判所が下した、本件の審理継続を認める判決、およびスペインサッカー連盟が告発側として果たした役割にも基づいている。

ボズエロ氏は、同連盟が刑事手続きにおいて被害者とみなされるのであれば、司法上の対応にとどまらず、倫理的・懲戒的な枠組み内でも行動すべきだと考えている。

このスペイン人弁護士は、本件を国際化させ、サッカー界の最高機関の監視下に置くべく、同文書を欧州サッカー連盟（UEFA）および国際サッカー連盟（FIFA）にも提出する意向だ。彼は、今回の事態が「競技の公正性とスペインサッカーの評判を損なう」と見なしている。

これにより、スペインサッカー史上最も物議を醸した問題の一つに新たな局面が開かれることになる。一方、スペインサッカー連盟は、申し立てに記載された事実が追加措置を必要とするかどうかを判断することになる見込みであり、その決定次第では、過去20年間にわたるバルセロナと審判委員会の関係に関する論争が再燃する可能性がある。

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