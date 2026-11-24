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モロッコサッカー連盟は、2025年アフリカ・ネーションズカップ決勝をめぐり、セネガルサッカー連盟がアフリカサッカー連盟（CAF）上訴委員会の決定を不服として申し立てた件で、スポーツ仲裁裁判所（CAS）が下した裁定について公式声明を発表した。

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スポーツ仲裁裁判所は本日2026年11月24日（火）、セネガルサッカー連盟の上訴を認める裁定を下し 、モロッコに3-0の勝利を与えたアフリカサッカー連盟の決定を取り消した。これにより、決勝で1-0の勝利を収めて優勝したセネガル代表にタイトルが戻されることになった。

モロッコサッカー連盟の声明全文は以下の通り。

モロッコ王立サッカー連盟は、2026年11月24日（火）にスイス・ローザンヌで下されたスポーツ仲裁裁判所の裁定を確認した。本裁定は、2025年アフリカ・ネーションズカップ決勝に関し、セネガルサッカー連盟がアフリカサッカー連盟上訴委員会の決定に対して申し立てた上訴についてのものである。

これに関し、モロッコ王立サッカー連盟は、仲裁手続きの公正性と信頼性を損なうおそれのある行為について必要な法的措置を講じるよう求めた当連盟の要求が考慮されなかったことに、驚きと遺憾の意を表明する。とりわけ、裁定が下される48時間前に、ドイツ人仲裁人ウルリッヒ・ハース（ULRICH HAAS）氏とセネガルサッカー連盟会長との間で接触があったことが確認されている点についてである。

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また、モロッコ王立サッカー連盟は、本裁定が、主審の許可なく選手がピッチを離れる行為と、それに伴う責任および懲戒処分に関して、国際サッカー評議会（IFAB）と国際サッカー連盟（FIFA）が最近打ち出した方針を考慮していないと指摘する。

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以上を踏まえ、モロッコ王立サッカー連盟は、スポーツ仲裁裁判所の裁定に異議を申し立てるため、利用可能なあらゆる法的手続きを講じる意向であることを表明する。

決勝で起きた騒動の詳細

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騒動の発端は、スコアレスのまま迎えた正規時間の終了間際だった。主審がモロッコにPKを与え、この判定にセネガルの選手たちとパペ・ティアウ監督が激怒した。

セネガル代表の選手数人は抗議のためにピッチを離れてロッカールームへ引き揚げ、試合は約10分間中断した。その後、サディオ・マネがチームメートと監督を説得し、ピッチに戻って試合を再開させた。

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試合再開後、モロッコは優勝を決める絶好の機会を得たが、ブラヒム・ディアスがパネンカで蹴ったPKは、GKエドゥアール・メンディの手に難なく収まった。

試合は延長戦にもつれ込み、パペ・ゲイェが決勝ゴールを挙げてセネガルに史上2度目のタイトルをもたらした。地元での優勝を待ち望んでいたモロッコのサポーターは衝撃に包まれた。

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試合から2カ月後、アフリカサッカー連盟の上訴委員会は大会規則第84条に基づいてセネガルを棄権扱いとし、モロッコに3-0の不戦勝を与える決定を下していた。