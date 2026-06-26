許しがたい出来事…チュニジアのスター選手がクーマンの怒りを買う

ワールドカップグループステージ第6組のオランダ対チュニジア戦は、不適切な出来事により一時中断され、BBCの中継も停止された。

オランダはすでに敗退が決まっていたチュニジアを3－1で破り、グループ6で7ポイントを獲得して首位に立った。

オランダは開始3分にエリアス・アル＝サキーリのオウンゴールで先制し、4分後にはブライアン・プロピーが追加点。大差での勝利が目前に迫った。

しかし54分、ハゼム・アル・マストゥーリが今大会チュニジア2点目を決め、流れは変わった。

トッテナムの新加入ヤン・ポール・ファン・ヘッキーが追加点。ロナルド・クーマン監督率いるオランダが3－1で勝利した。

後半開始前には珍しい場面も。オウンゴールを犯したサキリがベンチにいたため、チュニジアは10人でキックオフを迎えた。

ワールドカップ初主審のカティア・イッツェル・ガルシア主審は、アフリカチームがキックオフの準備をしている際に人数不足に気付き、直ちに笛で中断させた。

彼女は戸惑う選手たちに状況を説明し、

その20秒後、サキリがトンネルから駆け込み、ピッチに立ったが、カンザスシティの観客からはブーイングが飛んだ。

BBCのメイン解説者スティーブ・ウィルソンは「チュニジアの選手が審判に10人しかいないと知らせようとしていた。今も10人しかいない。1人足りない」と語った。

アシスタント解説のスティーブン・ワーノックは「どうして？」と首を傾げた。

元リヴァプールでイングランド代表DFのウォーノックは「信じられない。時間が過ぎているのに早く出ないといけない。クーマンが怒るのは当然だ。『こんなことが起こるのか？ 許されない』と言っている」と続けた。