24歳の同選手は、前シーズン終了時にクラブ側が望んでいたSCフライブルクとの契約延長を断り、その代わりに公に移籍希望を表明していた。

アトゥボルについては、プレミアリーグのクラブが具体的なオファーを出すとみられ、希望リストにも載っていたとされていたが、それは実現せず、さらにSCフライブルクがヴェルダー・ブレーメンからミオ・バックハウスを後任としてすでに獲得していたことで、このドイツU-21代表で22試合出場のGKは突如としてスタンド行きの危機に直面していた。

アトゥボルはプレシーズンの全期間をなおフライブルクで過ごし、チームから離れて個別調整を続けていた。そして移籍市場の終了が迫る中、最終的にフランクフルトとの交渉がより具体化した。フランクフルトは今夏の完全移籍に必要な移籍金を負担できなかったとみられるため、買い取りオプションと、買い取り義務が発生する可能性を伴うレンタルという形になった。

「あまりに早く進んだので、考える暇もなかった。正直に言えば、この瞬間を本当に長く待っていた。何週間も過ぎていたし、今こうして自分の好きなことができるのがとてもうれしい。つまり、ピッチに立ってアイントラハト・フランクフルトのためにプレーすることだ」と、守護神は今回の記者会見で語った。

自身の複雑な状況から抜け出す道をSGEで見つけられたことに、今はとても安堵し、幸せだという。「すごくいいクラブで、本当に気に入っている。もしかしたら昨季の一時点だけを切り取れば、本来いるべき位置にはいなかったかもしれない。でも、ここにいられて本当にワクワクしている」

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ノア・アトゥボルが今夏の移籍騒動を語る

それでも24歳の同選手は、すでに閉じた今回の移籍市場で個人的にまったく納得できない出来事がいくつかあったと強調した。アトゥボルは詳細には踏み込まなかったが、守られなかった約束や取り決めに対する苛立ちが行間からにじんでいた。

「ヨーロッパリーグ決勝の後にはいろいろなことがあった。ウニオン戦の前まで8週間プレーしていなかった。夏の間に起きたことが、まったく楽しいものではなかったのは周知の事実だ」とアトボルは話した。「その中で自分なりに最善を尽くした。いつもすべてが順調だったわけではないし、簡単な時期でもなかった。あってはならないことも起きた。そう表現しておく」

フランクフルトでは先週末、ウニオン・ベルリンとの3-3のドローでデビューを果たした。来季はアディ・ヒュッター監督率いるチームで明確な正守護神として構想されている。