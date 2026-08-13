ドイツ1部のクラブは木曜日、22歳の同選手がスコットランド王者セルティックへ移籍すると正式に発表した。

パーダーボルンのスポーツ担当マネージングディレクター、セバスティアン・ランゲは「本当は彼をぜひ残したかった」とコメント。「彼が希望を口にした以上、契約期間が1年を切っていたことも踏まえ、その道をふさぐつもりはなかった。ただし、それは我々のSCPにも利益があることが条件だった」と語った。

Skyはこれに先立ち、合意が目前に迫っていると報じていた。プレミアシップのクラブでバウアーは2031年6月30日までの契約にサインしたとみられる。

ミカ・バウアー、SCパーダーボルンの史上最高額売却に

ランゲは「非常に良い経済的な解決策」だと述べ、ブンデスリーガのクラブはこれを「移籍期間終了までに我々のスカッドをさらに強化するために使う」と話した。

伝えられるところによると、パーダーボルンは800万ユーロの移籍金を手にする見込みで、これは新たな売却額のクラブ記録になるという。これまでこの最高額を保持していたのはアーロン・ツェーンターで、21歳の同選手は1年前に450万ユーロでヴォルフスブルクへ加入していた。