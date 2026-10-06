ハリー・ケインがイングランド代表での記録的な一戦を最高の形で飾った。ネーションズリーグのチェコ戦で3-0（前半2-0）と勝利したこの試合で、バイエルンのスターFWは代表通算125試合出場を記録し、GKピーター・シルトンの長年の記録に並んだだけでなく、自身の2得点（40分、57分）と誘発したオウンゴール（27分）によって、スリーライオンズをほぼ一人で文句なしの勝利へ導いた。

クロアチア戦での7得点ショー（7-0）から3日後、ケインはロンドンのウェンブリー・スタジアムに詰めかけた7万8000人の観衆の前で、代表通算90点目と91点目をマークした。すでに歴代最多得点者となっている。2-0の場面では、美しい連係から最後は足で合わせるだけだった。3-0はヘディングで決めた。

その前には、33歳のケインがブラディミール・ツォウファルのオウンゴールを誘発した。ホッフェンハイム所属の同選手は、ケインの浮き球気味のクロスを相手のプレッシャーがない中でゴールラインの向こうへ押し込んでしまった。82分にこの試合の立役者はスタンディングオベーションを受けながら交代。『デイリー・メール』は、「この国がこれまで生み出してきた中でも最も偉大なストライカーの一人」にとっての「歴史的な夜」と報じた。

ネーションズリーグ初戦のスペイン戦で2-3の惜敗を喫した後、トーマス・トゥヘル監督率いるイングランドはこれで3試合連続の無失点勝利を飾った。11月には準々決勝進出を懸け、グループ最終2試合が行われる。相手はクロアチア（11月12日）と、場合によっては首位を争うスペイン（11月15日）だ。

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連勝継続：スペインがビハインドからクロアチア撃破

世界王者スペインが世界記録の連続無敗をさらに伸ばした。3日前にイングランドに0-7で敗れ、歴史上最大得点差の黒星を喫していた守備の堅いクロアチアを相手に、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームはネーションズリーグ第4節でミケル・メリーノの2得点（61分、88分）により2-1（前半0-1）で逆転勝ち。これで42試合無敗となった。

決勝点は、先制点を挙げていたイバン・ペリシッチがイエローレッドで退場となった（81分）後に生まれた。その少し前には、かつてブンデスリーガでプレーしたこの選手が、時折不用意な対応を見せていたスペインを相手に自ら2点目を決めるチャンスも迎えていたが、決定機でスペインGKウナイ・シモン（77分）に阻まれていた。

ペリシッチはその前、バイエルンのヨシプ・スタニシッチによる最初の決定機（13分）の後、ヘディングで先制点を決めた。スペインGKウナイ・シモンは、フライブルク所属イゴル・マタノビッチのシュートを抑え切れなかった。直後には、シモンの悪いパスからマタノビッチが2-0の好機を逃した（23分）。

スペインが初めて脅威を与えたのは前半終了間際で、ラミン・ヤマルはペドリの絶妙なパスからシュートを放ったが、外側のサイドネットを揺らすにとどまった。後半開始後、世界王者は圧力を強め、スタニシッチの不完全なヘディングでのクリアの後、ダニ・オルモのアシストからメリーノが同点弾を決めた。そしてペリシッチの退場後、このスーパーサブが見事なゴールで試合をひっくり返した。







