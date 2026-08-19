カイネ・ファン・ウーフェレンは来季、結局イプスウィッチ・タウンでプレーしないことになった。『Voetbal International』によると、イングランドのクラブはこのオランダ人GKを即座にバレンシアへレンタル移籍させるという。

ファン・ウーフェレンは今夏の移籍市場で、FCフォレンダムからイプスウィッチへ400万ユーロで移籍していた。これはフォレンダムの選手としてはクラブ史上最高の固定移籍金額となる。イングランドのクラブはこれにより、FCトゥウェンテとバレンシアを出し抜いた。ファン・ウーフェレンは後者とはすでに個人合意にも達していた。

それでもスペインのクラブは諦めず、今回あらためてイプスウィッチ・タウンから同選手をレンタルで獲得することになった。さらにイングランドのクラブには、すでにキーェル・スヘルペンという第一GKがいる。

ファン・ウーフェレンがスペインで正GKになる可能性は高い。現在はストレ・ディミトリエフスキがレギュラーの守護神を務めているが、おそらくそれも長くは続かないだろう。

23歳のGKは水曜日にすでにメスタージャへ到着する。そこで1シーズンの契約にサインすることになる。契約に買取オプションは含まれていない。

ファン・ウーフェレンはフォレンダムで公式戦64試合に出場。そのうち13試合でクリーンシートを記録した。昨季は北ホラント州のクラブとともにエールステ・ディビジへ降格している。