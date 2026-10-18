ブンデスリーガの上位対決でバイヤー・レヴァークーゼンに1-2（前半1-1）で敗れたフライブルクは、今季初めてつまずき、わずか1節で首位を明け渡した。

ユルゲン・クロップがドイツ代表で見いだしたデリー・シェルハント（14分）がフライブルクの得点を挙げた。フライブルクは次の日曜日、RBライプツィヒに6-1で勝利したバイエルン・ミュンヘンを首位攻防戦で迎える。一方、イブラヒム・マザ（19分）とパトリック・シック（76分）が試合をひっくり返し、レヴァークーゼンに公式戦5連勝をもたらした。これにより、レヴァークーゼンも上位争いに加わっている。

点取り屋のシックは、今季のブンデスリーガ開幕から5試合でそれぞれ1得点を記録したのに続き、6試合目でもゴールを決めた。レヴァークーゼンの歴史で開幕6試合連続得点を達成した初のストライカーとなり、シュテファン・キースリングとディミタール・ベルバトフを上回った。





SCフライブルクのファンはなぜ抗議したのか？

SCフライブルクのユリアン・シュスター監督は、FKヤブロネツに3-2で勝利したカンファレンスリーグの試合から先発を入れ替え、8人を新たに起用した。その中には代表選手のシェルハント、フィリップ・トロイ、ヤニック・エンゲルハルトも含まれており、ドイツ代表のクロップ監督はスタンドからじっくりと見守った。

しかし、まずフライブルクのファンがテニスボールを投げ込み、試合は5分間中断した。この行動は、バイアレーナでアウェーファンに課される条件への抗議だった。ファンとシュスター監督の長いやり取りを経て、ようやく試合は再開された。

そしてクロップ監督は、再開早々に目を見張ることになる。トロイのいる右サイドからの見事な攻撃を、シェルハントが至近距離から難なく決めて先制した。 レヴァークーゼンの反撃は早かった。シックがヒールパスでマザをフリーにすると、アルジェリア代表選手が落ち着いて流し込んだ。

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ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督、マザの見事なアシストを目撃

それ以外の場面では、両チームの守備陣が相手にほとんどチャンスを与えなかった。週半ばに再び欧州カップ戦を控える両チームは、互角の戦いを繰り広げた。フライブルクが試合をコントロールしようとする一方、レヴァークーゼンは時折鋭いカウンターを見せた。最も危険だった攻撃では、アフォンソ・モレイラがやや独りよがりなプレーでボールを失った。その直前には、フライブルクのヤン＝ニクラス・ベステによる重大なパスミスがあった（45分）。

後半、フライブルクは守備に追われる時間が大幅に増えた。ファクンド・メディナ（50分）がレヴァークーゼンの最初の警告となるシュートを放つと、相手への圧力はほぼ分刻みで強まった。シェルハントを中心とするフライブルクの攻撃がほとんど機能しない中、シックはホームチーム最大のチャンスを逃した（59分）。

欧州カップ戦を戦った後の終盤、両チームには活力もアイデアも欠けていたが、スタンドのクロップ監督は笑顔を見せた。そしてシックがマザの見事なお膳立てから、リーグ戦6試合目でも得点を挙げた。好プレーを見せたマザには3点目のチャンスもあったが、決められなかった（84分）。



